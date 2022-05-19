У 2023 році українці самі обиратимуть членів журі Євробачення

Після цьогорічного скандалу довкола членів журі від України на Євробаченні, національний мовник запропонував українцям самим обирати тих, хто виставлятиме експертні бали на пісенному конкурсі від нашої країни. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Від 2023 року українцям нададуть можливість запропонувати своїх кандидатів у члени журі "Євробачення". Після чого відбір відбудеться у форматі голосування на сайті "Суспільного". Про це повідомив голова правління НСТУ Микола Чернотицький в ефірі телемарафону.

І ще: Моніка Лю з Литви відреагувала на нуль від українського журі на Євробаченні 2022

Українці розлютилися через те, що українське журі на Євробаченні-2022 не віддало жодного балу Литві та Польщі. На що Чернотицький спробував відповісти. Аргументом стало те, що сформувати журі під час війни дуже складно, а на їхнє рішення ніхто не впливав.

"Кожен член журі голосує секретно та окремо один від одного. Вони не можуть домовлятися, не знають, яким буде підсумковий результат балів, який вони поставили", – прокоментував Чернотицький.

Ті кандидатури, які запропонують українці, надалі узгодять з Європейською мовною спілкою, а тоді вже сформують професійне журі, яке і буде голосувати від України за фіналістів "Євробачення".

До теми: Пісню Kalush Orchestra "Stefania" переспівали мовою жестів: щемливе відео