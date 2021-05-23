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Переможців Євробачення 2021 запідозрили у вживанні наркотиків (відео)
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Італійські рокери Måneskin, які перемогли на Євробаченні 2021, вже встигли опинитись у скандальній ситуації. Вокаліста гурту запідозрили у виживанні наркотиків прямо під час оголошення результатів.
Переможці Євробачення 2021 гурт Måneskin з Італії встиг добряче розбурхати мережу своїм виступом, але не лише це привернуло увагу глядачів, передає Радіо Maximum.
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В мережі з'явилось коротке відео, на якому можна побачити фронтмена Давида Даміано, який підозріло нахиляється над столом під час оголошення результатів. Чимало користувачів запідозрили, що 22-річний юнак щось вживає, приміром, кокаїн.
Це викликало таке обговорення, що навіть під час конференції один з журналістів вирішив уточнити, що ж відбувалось у той момент. Лідер гурту був ошелешений таким припущенням, наголосивши, що він не вживає наркотики, а також попросив більше не казати подібного. Насправді ж один з учасників гурту розбив келих під столом саме в цей момент, тож Давид і нахилявся, щоб подивитись, що трапилось.
Вочевидь, така відповідь не зупинила подальше обговорення у мережі, адже гурт Måneskin опублікував окрему історію на своєму профілі в Інстаграм, щоб розставити всі крапки над "і".
"Ми справді шоковані тим, що деякі люди кажуть, що Даміано вживає наркотики. Ми ПРОТИ наркотиків та ніколи не вживали кокаїн. Ми готові зробити тести, тому що нам нема чого приховувати. Ми тут, щоб грати нашу музику. І ми раді за нашу перемогу на Євробачення, і хочемо подякувати всім за підтримку. Рок-н-рол ніколи не помре. Ми любимо вас", – йдеться у текст.
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