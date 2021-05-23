Go_A – SHUM: виступ українців на Євробаченні 2021 потрапив на 1 місце у трендах YouTube

Український гурт Go_A підкорює тренди YouTube. На першому місці найпопулярніших роликів відеохостингу опинився виступ музикантів з півфіналу Євробачення 2021.

Так, попри те, що напередодні відбувся грандіозний фінал Євробачення 2021, де виступали українці Go_A, у тренди YouTube потрапив їхній перший вихід на сцену у першому півфіналі від 18 травня, передає Радіо MAXIMUM.

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На цю мить вкладка Популярне у YouTube виглядає так: на першому місці – Go_A – SHUM в першому півфіналі, на другому – Måneskin – Zitti E Buoni в гранд-фіналі. Крім цього, у ТОП-5 роликів потрапив виступ російської співачки Manizha.

На момент написання матеріалу номер Go_A з піснею "Шум" подивилися 9,1 мільйона разів.

Go_A – SHUM: дивіться онлайн виступ українців у фіналі Євробачення 2021

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