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Скалецька показала кімнату в Нових Санжарах, де проведе карантин з евакуйованими

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Зоряна Скалецька - фото 1
Зоряна Скалецька / htmoz.gov

Очільниця Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька запевнила, що перебуває у медцентрі Нові Санжари. У ЗМІ ж з'явилась інформація, що вона покидала зону обсервації після обіцянки провести карантин разом з евакуйованими з Китаю українцями.

20 лютого з китайського Уханя, де виник спалах коронавірусу, в Україну повернулись наші евакуйовані громадяни, а також іноземці. Попри протести місцевих жителів, усі вони, а також члени екіпажу і супровідний медперсонал відправились на 14-денний карантин у медцентр Нацгвардії Нові Санжари, що на Полтавщині. Аби заспокоїти протестувальників, міністерка здоров'я Зоряна Скалецька вирішила залишитись на обсервації разом із евакуйованими.

Це цікаво: Евакуйована українка показала свою кімнату в санаторії Нові Санжари

Натомість 21 лютого керівник медзакладу Нові Санжари Олександр Блінов заявив, що очільниця МОЗу покинула місце обсервації. Ця інформація спричинила резонанс у мережі, однак заступник Скалецької Юрій Коваль повідомив, що вона не нікуди не виїжджала.

Я думаю, що Олександр Блінов просто помилився. Пані Зоряна на території санаторії, зараз вона спілкується з бортпровідниками й пілотами рейсу. І буде там усі 14 днів, як і обіцяла, – наголосив він.

На підтвердження цієї заяви Скалецька опублікувала фото із санаторію та зазначила, що їй виділили окреме робоче приміщення в медцентрі, оскільки вона повинна працювати й проводити постійні наради скайпом.

Сьогодні ми узгодили умови мого перебування і мене запустили в зону обсервації. Спілкуюсь з екіпажем літака. Наразі всі, хто перебуває тут, почуваються добре. Людей регулярно обстежують, ознак ГРВІ не виявлено. Харчування тричі на день, його забезпечує кейтерингова компанія, – додала Скалецька.

Нагадаємо, що з Китаю евакуювали лише здорових людей без жодних симптомів коронавірусу. Вони можуть проявитись протягом інкубаційного періоду, який становить 14 діб. Цей час всі евакуйовані разом із міністеркою здоров'я проведуть на карантині.

Зоряна Скалецька у Санжарах - фото 387500
Зоряна Скалецька у Санжарах

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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