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Скалецька показала кімнату в Нових Санжарах, де проведе карантин з евакуйованими
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Очільниця Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька запевнила, що перебуває у медцентрі Нові Санжари. У ЗМІ ж з'явилась інформація, що вона покидала зону обсервації після обіцянки провести карантин разом з евакуйованими з Китаю українцями.
20 лютого з китайського Уханя, де виник спалах коронавірусу, в Україну повернулись наші евакуйовані громадяни, а також іноземці. Попри протести місцевих жителів, усі вони, а також члени екіпажу і супровідний медперсонал відправились на 14-денний карантин у медцентр Нацгвардії Нові Санжари, що на Полтавщині. Аби заспокоїти протестувальників, міністерка здоров'я Зоряна Скалецька вирішила залишитись на обсервації разом із евакуйованими.
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Натомість 21 лютого керівник медзакладу Нові Санжари Олександр Блінов заявив, що очільниця МОЗу покинула місце обсервації. Ця інформація спричинила резонанс у мережі, однак заступник Скалецької Юрій Коваль повідомив, що вона не нікуди не виїжджала.
Я думаю, що Олександр Блінов просто помилився. Пані Зоряна на території санаторії, зараз вона спілкується з бортпровідниками й пілотами рейсу. І буде там усі 14 днів, як і обіцяла, – наголосив він.
На підтвердження цієї заяви Скалецька опублікувала фото із санаторію та зазначила, що їй виділили окреме робоче приміщення в медцентрі, оскільки вона повинна працювати й проводити постійні наради скайпом.
Сьогодні ми узгодили умови мого перебування і мене запустили в зону обсервації. Спілкуюсь з екіпажем літака. Наразі всі, хто перебуває тут, почуваються добре. Людей регулярно обстежують, ознак ГРВІ не виявлено. Харчування тричі на день, його забезпечує кейтерингова компанія, – додала Скалецька.
Нагадаємо, що з Китаю евакуювали лише здорових людей без жодних симптомів коронавірусу. Вони можуть проявитись протягом інкубаційного періоду, який становить 14 діб. Цей час всі евакуйовані разом із міністеркою здоров'я проведуть на карантині.
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