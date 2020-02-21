Евакуйована українка показала свою кімнату в санаторії Нові Санжари: відео

Українка Олександра Волкова, яку разом із рештою евакуйованих із китайського Уханя поселили в медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" на Полтавщині, оприлюднила відео з карантину.

20 лютого, попри протести місцевих мешканців, евакуйованих українців та іноземців таки доправили в Нові Санжари. Місце розташування людей, які повернулись із Китаю здоровими і без жодних симптомів коронавірусу, до останку тримали в секреті.

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Та це аж ніяк не вберегло місцевих від паніки, тож аби заспокоїти протестувальників, разом із 94 особами (евакуйовані з Китаю, члени екіпажу і супровідний медперсонал) на карантин відправилась й очільниця Міністерства здоров'я України Зоряна Скалецька. Дивіться, у яких умовах вони проведуть 14 діб обсервації. Це, нагадаємо, максимальний інкубаційний період коронавірусу, протягом якого він може проявитись.

Відео із санаторії Нові Санжари опублікувала одна з евакуйованих українок Олександра Волкова. У своїх Instagram-Stories дівчина показала кімнату, у якій їх поселили. На ролику видно старі меблі, а також двері без замка, зате із ключем. Також українка поскаржилась, що душ вдарив її струмом. Дивіться відео (обережно, лайка!):

Евакуйовані через коронавірус з китайського Уханя нині перебувають у Медичному центрі Нацгвардії в Нових Санжарах на Полтавщині — українка Олександра Волкова поділилася відео про умови у своїй кімнаті.



Обережно, лайка pic.twitter.com/PAORDEJgwM — hromadske (@HromadskeUA) February 21, 2020

У Нацгвардії запевнили, що медичний центр готовий забезпечити необхідні карантинні заходи. Наголошується, що установа укомплектована необхідними матеріальними засобами та має добре розвинену інфраструктуру. Фахівці медичного напрямку мають індивідуальні засоби захисту та знають необхідні процедури для суворого режиму санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки.

"Центр Нові Санжари має 200 ліжко-місць. Номери забезпечені умивальником, туалетом, душем, меблями, радіоточкою, телевізором, холодильником, кондиціонером, освітлювальними приладами. Санвузол є в кожній кімнаті", – повідомили в Нацгвардії.

Кімнати в санаторії Нові Санжари

Сам центр, додають у Нацгвардії, розташований на окремій території, що віддалена від основної заселеної території населеного пункту Нові Санжари. Тому евакуйовані громадяни, яким потрібно буде пройти період обсервації не будуть жодним чином перетинатися із місцевими мешканцями. Територія закладу посилено охороняється.

Як повідомляє Радіо Свобода, станом на ранок 21 лютого ситуація біля санаторію з евакуйованими з Китаю громадянами в селищі Нові Санжари на Полтавщині залишається спокійною. На місці подій вже немає нацгвардійців, а дороги більше не перекриті.

Нові Санжари: ситуація біля санаторію з евакуйованими з Китаю громадянами спокійнаhttps://t.co/20wmu4XXsd pic.twitter.com/eEStnufM6k — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 21, 2020

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