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Місія здійсненна: стюардеса із літака, яким евакуювали українців з Китаю, вразила мережу

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Ірина Топіха - фото 1
Ірина Топіха / Instagram

Член екіпажу спеціального рейсу авіакомпанії SkyUp, яким евакуювали з епіцентру епідемії коронавіруса у Китаї громадян України, здивувала мережу відвертим зізнанням про організацію цього процесу.

Так, за словами стюардеси Ірини Топіхи, це було складно, але все ж будь-яка місія здійсненна. Про це вона написала у своєму Instagram, додавши фото з літака. "Чому ми? Ну хтось же повинен. Це був без перебільшення найдовший і найважчий політ у моєму житті", – зазначила дівчина.

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Місія здійсненна: стюардеса із літака, яким евакуювали українців з Китаю, вразила мережу - фото 387423

При цьому Ірина наголосила, що не змогла б виконати цю важливу місію без підтримки всередині колективу. "Величезна подяка моєму екіпажу! Без вас я б не впоралася! Люблю свою роботу! Люблю свою країну UA!" – підсумувала вона.

Крім цього, у коментарях люди висловили подяку дівчині і всьому екіпажу спецрейсу за виконану роботу. А деякі попросили її докладніше написати про те, як все було.

Місія здійсненна: стюардеса із літака, яким евакуювали українців з Китаю, вразила мережу - фото 387424

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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