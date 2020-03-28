Фінляндець робить вражаючі фото, які нагадують казку

Підприємець з Фінляндії обожнює мандрувати та фіксувати на камеру найкращі моменти з подорожей, чим і ділиться в мережі. Ці знімки варто побачити!

Знайомтесь, Юліус Кахенен (Julius Kähkönen) – молодий фотограф, художник та підприємець з Фінляндії, який має унікальний стиль зйомки та редагування фото. І це підтверджують понад 357 тисяч підписників в соцмережі Instagram.

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Хлопець почав свою кар'єру ще у 2017 році і за цей час промандрував світом, знімаючи найкрасивіші пейзажі світу. Зараз він займається навчанням інших людей, які також хочуть вдосконалювати свій рівень фотографії.

"Я почав фотографувати, коли якось під час заходу сонця взяв камеру батька, і це мене зачепило. Потім я втомився, бо жив у містечку з 3 тисячами людей і не міг знімати у крутих місцях", – поділився він та додав, що це дозволило покращити його уміння редагувати фото.

Джерело фото: instagram.com/visualsofjulius

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