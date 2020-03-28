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Фінляндець робить вражаючі фото, які нагадують казку

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Вражаючі фото Фінляндії - фото 1
Вражаючі фото Фінляндії / instagram.com/visualsofjulius

Підприємець з Фінляндії обожнює мандрувати та фіксувати на камеру найкращі моменти з подорожей, чим і ділиться в мережі. Ці знімки варто побачити!

Знайомтесь, Юліус Кахенен (Julius Kähkönen) – молодий фотограф, художник та підприємець з Фінляндії, який має унікальний стиль зйомки та редагування фото. І це підтверджують понад 357 тисяч підписників в соцмережі Instagram.

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Хлопець почав свою кар'єру ще у 2017 році і за цей час промандрував світом, знімаючи найкрасивіші пейзажі світу. Зараз він займається навчанням інших людей, які також хочуть вдосконалювати свій рівень фотографії.

"Я почав фотографувати, коли якось під час заходу сонця взяв камеру батька, і це мене зачепило. Потім я втомився, бо жив у містечку з 3 тисячами людей і не міг знімати у крутих місцях", – поділився він та додав, що це дозволило покращити його уміння редагувати фото.

Фінляндець робить вражаючі фото, які нагадують казку - фото 394642

Фінляндець робить вражаючі фото, які нагадують казку - фото 394643

Фінляндець робить вражаючі фото, які нагадують казку - фото 394644

Фінляндець робить вражаючі фото, які нагадують казку - фото 394647

Фінляндець робить вражаючі фото, які нагадують казку - фото 394645

Фінляндець робить вражаючі фото, які нагадують казку - фото 394646

Фінляндець робить вражаючі фото, які нагадують казку - фото 394648

Фінляндець робить вражаючі фото, які нагадують казку - фото 394649

Фінляндець робить вражаючі фото, які нагадують казку - фото 394650

Фінляндець робить вражаючі фото, які нагадують казку - фото 394651

Фінляндець робить вражаючі фото, які нагадують казку - фото 394652

Фінляндець робить вражаючі фото, які нагадують казку - фото 394653

Фінляндець робить вражаючі фото, які нагадують казку - фото 394654

Фінляндець робить вражаючі фото, які нагадують казку - фото 394655

Фінляндець робить вражаючі фото, які нагадують казку - фото 394656

Фінляндець робить вражаючі фото, які нагадують казку - фото 394657

Фінляндець робить вражаючі фото, які нагадують казку - фото 394658

Фінляндець робить вражаючі фото, які нагадують казку - фото 394659

Фінляндець робить вражаючі фото, які нагадують казку - фото 394660

Фінляндець робить вражаючі фото, які нагадують казку - фото 394661

Фінляндець робить вражаючі фото, які нагадують казку - фото 394662

Фінляндець робить вражаючі фото, які нагадують казку - фото 394663

Фінляндець робить вражаючі фото, які нагадують казку - фото 394664

Джерело фото: instagram.com/visualsofjulius

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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