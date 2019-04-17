СК ДНІПРО 1 – ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись півфінал Кубка України

Матч СК Дніпро – Шахтар в рамках 1/2 фіналу Кубка України стартував 17 квітня на Дніпро-Арені. До вашої уваги онлайн-трансляція поєдинку: дивіться та вболівайте за своїх фаворитів!

Шахтар вважається Кубка України, однак після сенсаційної перемоги Інгульця в паралельному матчі проти Зорі розслаблятися гірникам не варто. СК Дніпро-1 за два роки свого існування вже вдруге грає у півфіналі Кубка (минулого сезону на цій стадії команда поступилася Динамо), а також є незаперечним лідером Першої ліги. Цілком можливо, що дніпряни зможуть здивувати і суперників, і фанів.

Як це було: Онлайн трансляція і відео голів матчу Інгулець – Зоря

Цікаво, що СК Дніпро-1 та Шахтар ще ніколи не зустрічалися між собою, тож нумо стежити за матчем!

Онлайн трансляція матчу СК ДНІПРО 1 – ШАХТАР: дивитися 1/2 фіналу Кубка 17-04-2019

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