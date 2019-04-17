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ІНГУЛЕЦЬ – ЗОРЯ онлайн трансляція: дивитися півфінал Кубка України

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Інгулець - Зоря (Кубок України) - фото 1
Інгулець - Зоря (Кубок України)

Півфінальний матч Кубка України між командами Інгулець – Зоря стартував 17 квітня на стадіоні в смт. Петровому. До вашої уваги онлайн-трансляція поєдинку: дивіться та вболівайте за своїх фаворитів!

Інгулець із смт. Петрове Кіровоградської області став відкриттям Кубка України. Команда вже вибила з турніру двох представників Прем'єр-ліги: Маріуполь і Карпати. Якщо футболісти пройдуть і луганську Зорю – то зможуть поборотися за право представляти Україну в Лізі Європи наступного сезону.

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Утім, Зоря теж не проти вийти в фінал національного Кубка, адже поки що вона не гарантувала собі участі в єврокубках. Дивіться, чи зможе завадити планам луганчан першоліговий Інгулець!

Онлайн трансляція матчу ІНГУЛЕЦЬ – ЗОРЯ: дивитися 1/2 фіналу Кубка 17-04-2019

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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