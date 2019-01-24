"Небезпечний" собака розвеселив мережу

У мережі не можуть втримати усмішку від дуже суворого і "небезпечного" сторожового собаки. Справжній охоронець!

Користувач з ніком santanades розмістив на платформі Reddit знімок зі сторожовим псом, який опинився у трендах мережі. За короткий час допис побачили понад 20 тисяч осіб, а все тому, що на фото можна побачити дуже розслабленого пухнастого собаку поряд з вивіскою "Обережно, злий собака". Здається, з таким сторожем можна точно не боятися зловмисників, адже вони зупиняться, щоб погладити улюбленця.

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