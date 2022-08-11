Ситний та смачний сніданок: рецепт шакшуки від Ектора Хіменеса-Браво

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом. Він закликає приготувати шакшуку. Скуштуйте і ви цю страву з яєць!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати на сніданок оригінальну страву з яєць – шакшуку.

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"Ситний та смачний сніданок – запорука гарного дня. Відкладаємо яєшню у сторону", – коментує кухар.

Інгредієнти:

Червона цибуля – 50 грамів

Перець чилі – 5 грамів

Часник – 10 грамів

Кумин – 2-5 грамів

Копчена паприка – 2 грамів

Томати пелаті – 120 грамів

Яйця – 3 шт

Сіль, перець

Петрушка чи кінза

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