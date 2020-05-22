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Сита по горло: Лана Дель Рей розкритикувала феміністок і колег по цеху
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21 травня Лана Дель Рей анонсувала в інстаграмі вихід свого нового альбому (він побачить світ 5 вересня). Зробити це вона вирішила, опублікувавши довгого листа зі звинуваченнями на адресу музичних критиків і її колег по цеху – поп-артисток.
Пройшлася Лана по Аріані Гранде, Бейонсе і Карді Бі. Дель Рей вважає, що її несправедливо звинувачують у "гламуризації насильства" через пісні про нещасливе кохання, натомість перераховані вище зірки естради співають про зради і секс і це не заважає їм посідати перші рядки світових чартів. Пост 34-річної співачки уже активно обговорюють в інтернеті.
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"Питання до культури: чи можу я зараз, коли Doja Cat, Аріана Гранде, Каміла Кабелло, Карді Бі, Кейлані, Нікі Мінаж і Бейонсе вже посіли перші рядки в музичних чартах з піснями про те, як бути сексуальними, ходити без одягу, займатися сексом, зраджувати і багато іншого, нарешті повернутися до своїх композицій про самореалізацію, прекрасне відчуття закоханості, нехай і не в найідеальніших стосунках, про танці за гроші і все інше – і при цьому не бути розп'ятою і засудженою за те, що я нібито романтизую насильство? – пише Дель Рей. – Я сита по горло письменницями-феміністками і виконавцями, які говорять, що я хвалю насильство, натомість, насправді я просто романтична особистість і розповідаю про свої реалії, про те, що відбувається навколо, в тому числі про емоційні і залежні стосунки, з якими стикаються люди в усьому світі".
Також співачка зізналася, що за останні 10 років отримувала багато негативних відгуків про свою роботу, особливо з боку феміністок, які засуджують її за пісні про токсичні стосунки, в яких жінка почувається жертвою (у своїй творчості Дель Рей неодноразово зізнавалася в коханні до чоловіків, які принижували її і вдавалися до аб'юзу). Проте зірка вважає, що весь цей час надихала інших жінок-музикантів і проклала дорогу для співачок, які тепер можуть вільно висловлюватися про свої справжні почуття.
Лана також вважає, що сучасна музична індустрія дискримінує жінок і цьому варто покласти край: "Я хочу розставити всі крапки над І: я не антифеміністка, але я вважаю, що в фемінізм має з'явитися місце для жінок, які виглядають і поводяться як я; які говорять "ні", хоча чоловіки чують "так"; яких критикують за їх щирість і чуттєвість; яким не дають право голосу і можливості розповісти власну історію чоловіка або сильнішої жінки ".
Попри граничну прямоту артистки, її підписники несхвально поставилися до посту. Багато користувачів мережі засудили її за те, що в спробі висловити свою думку вона вдалася до критики своїх колег.
"Послання" співачки активно обговорюють і в інших соцмережах. Наприклад, у твіттері популярність набирає хештег #LanaDelReyIsOverParty, під яким інтернет-спільнота ділиться своїм баченням драми Дель Рей.
"#Lanadelreyisoverparty, вона злиться, що її викрили в тому, що вона співає про свою версію жіночності, але вона звинувачує інших у тому, що ті співають про їх версії жіночності? Негарно виходить, сестричко".
"Можна скільки завгодно скаржитися на свій власний досвід у музичній індустрії, не зачіпаючи інших людей і те, що, на вашу думку, вони відчувають. Очевидно, вона вважає, що її більше критикували, ніж людей, яких вона назвала. Не потрібно було нікого згадувати. І крапка".
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