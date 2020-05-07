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Бренд жіночої білизни розкритикували через занадто розкуту рекламу

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Honey Birdette - фото 1
Honey Birdette / dailymail

Австралійський магазин білизни Honey Birdette потрапив в скандал через свою відверту рекламу за участю моделей у формі стюардес. Кадри викликали обурення у справжніх бортпровідниць, які вважають, що таким чином бренд принижує жінок-стюардес.

Бренд запустив нову колекцію Турбулентність і відповідно її прорекламував. На поширених магазином фото постали моделі на борту літака. Одні дівчата позували в сексуальній білизні, інші були одягнені в уніформу.

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Кадри засудили реальні бортпровідниці, одна з яких зробила публікацію на феміністському сайті Collective Shout. Дівчина заявила, що такі фото "сексуально об'єктивують" представниць її професії. "Така реклама зміцнює негативні стереотипи і відповідне ставлення до жінок в авіаційній галузі. Вона виглядає як дороге відео для PornHub", – висловила свою думку бортпровідниця.

На критику відреагувала засновниця бренду Елоїза Монаган. Вона звинуватила феміністок, незадоволених рекламою, в ненависті до тих, хто любить і приймає своє гарне тіло.

Бренд жіночої білизни розкритикували через занадто розкуту рекламу - фото 402526

Бренд жіночої білизни розкритикували через занадто розкуту рекламу - фото 402527

Бренд жіночої білизни розкритикували через занадто розкуту рекламу - фото 402528

Бренд жіночої білизни розкритикували через занадто розкуту рекламу - фото 402529

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Джерело: dailymail
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