Мері-Кейт Олсен розлучається з братом експрезидента Франції

33-річна Мері-Кейт Олсен подала на розлучення з французьким банкіром Олів'є Саркозі після 5 років шлюбу. Західні ЗМІ повідомляють, що всі необхідні документи підписані ще 17 квітня, але коронавірус дещо затримав судовий процес.

Суди Нью-Йорка перестали приймати заяви на розлучення через пандемію коронавірусу, через що співзасновниця The Row Мері-Кейт Олсен змушена очікувати можливості завершити процес розставання з браком експрезидента Франції Олів'є Саркозі.

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Наразі Олсен намагається прискорити процес розірвання шлюбу і змусити Саркозі дотримуватися умов шлюбного договору. ЗМІ також пишуть, що Олів'є за власною ініціативою розірвав договір оренди і зобов'язав дружину забрати свої речі з їхньої квартири у Нью-Йорку до 18 травня.

"Я вражена тим, що мій чоловік намагається позбавити мене дому, в якому ми жили, і якщо він доб'ється успіху, я не тільки втрачу свій будинок, але і ризикую втратити свою особисту власність", – йдеться в заяві.

Після кількох років шлюбу Мері-Кейт Олсен подає на розлучення / gettyimages

Якщо у Мері-Кейт вийде подати термінове прохання про розлучення, то він не зможе розпоряджатися їхнім майном.

Як кажуть інсайдери, останнім часом стосунки подружжя погіршувалися. Джерела кажуть, що у Саркозі і Олсен було різне ставлення до роботи. Брат експрезидента Франції, за їхніми словами, хотів, щоб у його дружини було більше вільного часу.

"Вона дуже зосереджена на своїй кар'єрі, а він справжній француз і хотів, щоб у неї було більше вільного часу. Але складно контролювати дівчину, яка заробляє мільйони відтоді, як їй виповнилося 20 років", – поділилися інсайдери.

Нагадаємо, що Мері-Кейт Олсен і Олів'є Саркозі одружилися у листопаді 2015 року на Махеттені. До весілля вони зустрічалися три роки.

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