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Гаубиці М777 в дії: наші захисники показали, як гатять по окупантах

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Гаубиці М777 в дії: наші захисники показали, як гатять по окупантах - фото 1

Американська зброя уже тривалий час працює на передовій. Воєнна техніка США допомагає українським бійця наблизити нашу перемогу над окупаційними військами.

І на цей раз майстер-клас із застосування М777 показали воїни 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола у форматі фотозвіту. Знімки з'явилися у Facebook.

До слова: І вдень, і вночі: морпіхи показали, як трощать позиції ворога з артилерії

Кадри демонструють, як бійці ЗСУ стріляють у бік позицій окупантів, знищуючи живу силу та ворожу техніку. Крім цього, на снарядах українські солдати зашили послання для армії Росії.

Гарячі привітання від нашої бригади. Ми помстимось за наших побратимів, які загинули від рук окупантів! – наголосили захисники.

Гаубиці М777 в дії: наші захисники показали, як гатять по окупантах - фото 507837

Гаубиці М777 в дії: наші захисники показали, як гатять по окупантах - фото 507838

Гаубиці М777 в дії: наші захисники показали, як гатять по окупантах - фото 507839

Гаубиці М777 в дії: наші захисники показали, як гатять по окупантах - фото 507840

Гаубиці М777 в дії: наші захисники показали, як гатять по окупантах - фото 507841

Гаубиці М777 в дії: наші захисники показали, як гатять по окупантах - фото 507842

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