Сирні кекси: як приготувати ситний сніданок для сім'ї

Кекси з сиром – дуже смачна, апетитна випічка, яка займає почесне місце в кулінарних книгах багатьох любителів сирної випічки. Рекомендуємо спробувати!

Смачна і ароматна випічка. Легко і просто. Сирні кекси в духовці виходять ніжні, ситні, ароматні. Рецепт з розряду недорого, просто й швидко. Процес готування зовсім нескладний, багато сил і часу не займає. Подавати сирні кекси можна з чаєм, молоком, кавою. Смачно!

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Вам знадобиться:

по 1 склянці сиру і борошна;

4 яйця;

0,5 склянки тертого сиру;

150 грамів шинки або ковбаси;

1 чайна ложка розпушувача тіста;

по дрібці солі і перцю;

2-3 столові ложки зеленого лука.

Приготування:

Ковбасу (а ще краще шинку, нежирну грудинку або карбонат) наріжте на невеликі кубики. У мисці розітріть виделкою сир, яйця і розпушувач, після чого всипте просіяне борошно. Посоліть, поперчіть, додайте сир, зелену цибулю і шинку, добре перемішайте. Розкладіть у форми, змазані олією, заповнюючи їх на 2/3. Випікайте при температурі 200°C протягом пів години. Готовність перевіряйте зубочисткою: як тільки тісто перестає прилипати, кексики готові. Їх можна зберігати в холодильнику і розігрівати в мікрохвильовці або в слабо нагрітій духовці перед сніданком.

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