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Сирні кекси: як приготувати ситний сніданок для сім'ї
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Кекси з сиром – дуже смачна, апетитна випічка, яка займає почесне місце в кулінарних книгах багатьох любителів сирної випічки. Рекомендуємо спробувати!
Смачна і ароматна випічка. Легко і просто. Сирні кекси в духовці виходять ніжні, ситні, ароматні. Рецепт з розряду недорого, просто й швидко. Процес готування зовсім нескладний, багато сил і часу не займає. Подавати сирні кекси можна з чаєм, молоком, кавою. Смачно!
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Вам знадобиться:
- по 1 склянці сиру і борошна;
- 4 яйця;
- 0,5 склянки тертого сиру;
- 150 грамів шинки або ковбаси;
- 1 чайна ложка розпушувача тіста;
- по дрібці солі і перцю;
- 2-3 столові ложки зеленого лука.
Приготування:
- Ковбасу (а ще краще шинку, нежирну грудинку або карбонат) наріжте на невеликі кубики. У мисці розітріть виделкою сир, яйця і розпушувач, після чого всипте просіяне борошно.
- Посоліть, поперчіть, додайте сир, зелену цибулю і шинку, добре перемішайте. Розкладіть у форми, змазані олією, заповнюючи їх на 2/3.
- Випікайте при температурі 200°C протягом пів години. Готовність перевіряйте зубочисткою: як тільки тісто перестає прилипати, кексики готові. Їх можна зберігати в холодильнику і розігрівати в мікрохвильовці або в слабо нагрітій духовці перед сніданком.
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