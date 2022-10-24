Сирна запіканка з гарбузом: оригінальний рецепт від судді "МастерШеф"

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як можна легко та швидко приготувати вдома гарбузово-сирну запіканку. Смакує ця страва чудово!

Володимир Ярославський закликає приготувати та скуштувати сирну запіканку з гарбузом. Це тепла, сезонна страва, яка буде і корисною, і досить незвичною, але цікавою на колір та смак!

І ще: Ектор Хіменес-Браво приготував оригінальний суп: авторський рецепт окрошки від шеф-кухаря

Інгредієнти:

350 г домашнього сиру

90 г цукру

35 г манної крупи

300 г гарбузового пюре

70 г вершків 30%

2 великих яйця

100 г родзинок чи інших в'ялених смаколиків, за бажанням

Гарбузове пюре має бути досить густим і не водянистим – це важливо. Сир беру зерновий 9% жирності. Такий, щоб було приємно їсти й не засухий і не пастоподібний. Вершки можна замінити на жирну сметану чи домашні, але виріб може бути трішечки кисліший на смак", – коментує кухар.

Рецепт сирної запіканки з гарбузом:

Змішайте усі інгредієнти й дайте постояти так з пів години, щоб набухла манна крупа, а потім ретельно перебийте блендером в однорідну суміш, щоб було як крем – тоді ця консистенція залишається і в готовому виробі. Потім додайте кориці, ще можна додати, як ароматизатор, цедру цитрусових. У форму для випікання покладіть пергамент, трішечки змастіть його вершковим маслом і посипте сухариками. Виливайте суміш та вирівняйте. Запікайте при 190 градусах приблизно 30 хвилин.

До теми: Гуакамоле від шеф-кухаря: простий рецепт судді "МастерШеф"