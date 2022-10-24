На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Сирна запіканка з гарбузом: оригінальний рецепт від судді "МастерШеф"
-
- 97
Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як можна легко та швидко приготувати вдома гарбузово-сирну запіканку. Смакує ця страва чудово!
Володимир Ярославський закликає приготувати та скуштувати сирну запіканку з гарбузом. Це тепла, сезонна страва, яка буде і корисною, і досить незвичною, але цікавою на колір та смак!
І ще: Ектор Хіменес-Браво приготував оригінальний суп: авторський рецепт окрошки від шеф-кухаря
Інгредієнти:
- 350 г домашнього сиру
- 90 г цукру
- 35 г манної крупи
- 300 г гарбузового пюре
- 70 г вершків 30%
- 2 великих яйця
- 100 г родзинок чи інших в'ялених смаколиків, за бажанням
Гарбузове пюре має бути досить густим і не водянистим – це важливо. Сир беру зерновий 9% жирності. Такий, щоб було приємно їсти й не засухий і не пастоподібний. Вершки можна замінити на жирну сметану чи домашні, але виріб може бути трішечки кисліший на смак", – коментує кухар.
Рецепт сирної запіканки з гарбузом:
- Змішайте усі інгредієнти й дайте постояти так з пів години, щоб набухла манна крупа, а потім ретельно перебийте блендером в однорідну суміш, щоб було як крем – тоді ця консистенція залишається і в готовому виробі.
- Потім додайте кориці, ще можна додати, як ароматизатор, цедру цитрусових.
- У форму для випікання покладіть пергамент, трішечки змастіть його вершковим маслом і посипте сухариками.
- Виливайте суміш та вирівняйте.
- Запікайте при 190 градусах приблизно 30 хвилин.
До теми: Гуакамоле від шеф-кухаря: простий рецепт судді "МастерШеф"
-
09:27Переговори з окупантами чи боротьба: результати опитування серед українців
- 24 жовтня
-
20:52Цей напій допомагає контролювати вагу восени
-
20:23Вихідні і свята у листопаді 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
19:52Клопотенко показав, як приготувати шоколадний брауні з апельсином: простий рецепт десерту
-
19:21Говори красиво: 10 красивих українських слів, які описують осінь
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
18:51Незвичайні поради від дуже економних людей (фото)
-
18:21Ось наскільки зросли перегляди українських фільмів після 24 лютого
-
17:52Цибуля без сліз: дивні лайфхаки, які реально працюють
-
17:20Нацвідбір на Євробачення 2023: коли і де дивитися фінал
-
16:50Як правильно паркуватись на підйомах чи спусках: корисна шпаргалка для водіїв
-
16:25Місячний календар стрижок на листопад 2022: дні, коли стригти волосся
-
15:51Сирна запіканка з гарбузом: оригінальний рецепт від судді "МастерШеф"
-
15:29Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 жовтня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
14:5225 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
14:29Дощі та рвучкий вітер: якою буде погода в Україні 25 жовтня
-
13:28Як визначити, що ви справляєтесь з ситуацією: 5 ознак
-
12:55Кайлі Дженнер розбурхала фанатів пікантними фото в ліжку
-
12:27Якщо Пентагон не фінансуватиме: Маск сказав, чи відключить Starlink для України
-
11:57Бійці ЗСУ передали "полум'яний привіт" окупантам на Херсонщині – ефектне відео
-
11:19Гороскоп на 24 жовтня: яким знакам Зодіаку заборонено лінуватись
-
10:27Чи гарантує анонімний режим перегляду кібербезпеку: відповідь експертів
-
09:51Кумедні фото тварин, зроблені у найвдаліший момент
-
09:25Як зберегти здоров'я очей, коли працюєш за комп'ютером
-
09:27Переговори з окупантами чи боротьба: результати опитування серед українців
- 24 жовтня
-
19:21Говори красиво: 10 красивих українських слів, які описують осінь
-
15:29Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 жовтня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
10:27Чи гарантує анонімний режим перегляду кібербезпеку: відповідь експертів
- 23 жовтня
-
18:30Віталій Козловський – "Вільні": слухайте пісню-маніфест свободи та незламності українців
-
15:39Клопотенко показав, як приготувати рагу з м'ясом: швидкий рецепт для мультиварки
-
10:36Україно-канадський гурт Balaklava Blues показав кліп про українців під час війни "Gimme"
- 22 жовтня
-
18:40Чи варто дихати над відваром з картоплі: відповідь медиків
-
15:38"Веселитись нема чим, суму сто причин": Wellboy випустив нову пісню "Стиль"
-
11:25Що робити, якщо нема електроенергії: важливі поради і як підготуватись
- 21 жовтня
-
18:30In The Shadows of Ukraine: Kalush Orchestra і The Rasmus поєднали легендарний рок з фолком
-
14:30Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у листопаді 2022
-
09:31Співачка SOWA презентувала нову пісню "Непотреба" – це новий етап у її творчості
- 20 жовтня
-
20:33Завдяки їм ранкова кава та обійми рідних: потужне відео про захисників від Міноборони
-
16:40Зима близько: у Мінрегіоні нагадали, що має зробити кожен українець
-
11:31Меган Маркл відверто розповіла про стосунки з королевою Єлизаветою ІІ
- 19 жовтня
-
18:53"По долині Річка": ЗАЛІСКО представив нову версію позитивної пісні
-
15:52Гурт "MOLODI" про челендж для слухачів в соцмережах та прем'єру пісні "Сонце"
-
11:27Несподіваний дует: TAYANNA та Віра Брежнєва випустили пісню "Вишиванка"
- 18 жовтня
-
18:54Не лише військовослужбовці до 50 років: портрет ветерана російсько-української війни
-
14:52DOROFEEVA випустила зворушливий кліп та пісню "У твоїй душі" й показала зруйновані домівки
-
11:25Похолодання і мокрий сніг: синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
- 17 жовтня
-
18:52Популярний український тіктокер TUMAZAR випустив свій дебютний трек "Rings of Saturn"
-
14:27"Крокодила евакуювати легше, ніж поні": волонтери про порятунок тварин під час війни
-
11:55Іранські дрони-камікадзе: як розпізнати та що робити, якщо побачили