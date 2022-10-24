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Сирна запіканка з гарбузом: оригінальний рецепт від судді "МастерШеф"

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Сирна запіканка з гарбузом: оригінальний рецепт від судді "МастерШеф" - фото 1

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як можна легко та швидко приготувати вдома гарбузово-сирну запіканку. Смакує ця страва чудово!

Володимир Ярославський закликає приготувати та скуштувати сирну запіканку з гарбузом. Це тепла, сезонна страва, яка буде і корисною, і досить незвичною, але цікавою на колір та смак!

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Інгредієнти:

  • 350 г домашнього сиру
  • 90 г цукру
  • 35 г манної крупи
  • 300 г гарбузового пюре
  • 70 г вершків 30%
  • 2 великих яйця
  • 100 г родзинок чи інших в'ялених смаколиків, за бажанням

Гарбузове пюре має бути досить густим і не водянистим – це важливо. Сир беру зерновий 9% жирності. Такий, щоб було приємно їсти й не засухий і не пастоподібний. Вершки можна замінити на жирну сметану чи домашні, але виріб може бути трішечки кисліший на смак", – коментує кухар.

Рецепт сирної запіканки з гарбузом:

  1. Змішайте усі інгредієнти й дайте постояти так з пів години, щоб набухла манна крупа, а потім ретельно перебийте блендером в однорідну суміш, щоб було як крем – тоді ця консистенція залишається і в готовому виробі.
  2. Потім додайте кориці, ще можна додати, як ароматизатор, цедру цитрусових.
  3. У форму для випікання покладіть пергамент, трішечки змастіть його вершковим маслом і посипте сухариками.
  4. Виливайте суміш та вирівняйте.
  5. Запікайте при 190 градусах приблизно 30 хвилин.

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