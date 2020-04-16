Сирна паска від Тіни Кароль: зірка розкрила фірмові рецепти приготування

Тіна Кароль з сином готується до Великодня

Українська поп-діва Тіна Кароль поділилась сімейними рецептами приготування сирної паски на Великдень. Зберігайте фірмові рецепти від зірки, адже вони дуже легкі.

Приготувати паску на Пасху за рецептом Тіни Кароль дуже просто, адже головний атрибут свята навіть не потрібно випікати. Смачного!

Сирна паска за сімейним рецептом Тіни Кароль

Інгредієнти:​​

1 кг сиру

1 стакан вершків 10% жирності

5 яєць

2 склянки цукру

1 пачка вершкового масла

Родзинки (світлі), волоські горіхи, цукати – по 100 грамів

1 пакетик ванільного цукру

Цедра одного лимона

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Рецепт приготування сирної паски в домашніх умовах:

Спочатку потрібно відокремити жовтки від білків і збити їх. Потім додати туди вершки та довести до кипіння в каструлі з товстим дном постійно при цьому помішуючи. Поки маса охолоджується, обсмажте горіхи на сухій сковороді, а родзинки вимийте і висушіть. Натріть цедру одного лимона. У масу, яка охолола, покладіть сир, вершкове масло і ретельно розітріть. Потім додайте родзинки, цукати, горіхи, лимонну цедру і ванільний цукор, добре перемішайте. Суміш необхідно викласти у форму для паски на два шари вологої марлі та поставити в холодильник під гніт на 12 годин. Готову паску можна прикрасити цукатами, глазур'ю, посипками.

Тіна Кароль

Рецепт приготування сирної паски від Кароль

Інгредієнти:​​

600 г сиру

150 г вершкового масла

150 мл сметани

1 склянка цукру

100 г волоських горіхів

200 г кураги

200 г родзинок

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Як приготувати сирну паску своїми руками:

Для початку розм'якште вершкове масло і розітріть його з цукром. Сир пропустіть двічі через дрібне сито. Сухофрукти ошпарте окропом і подрібніть блендером разом з горіхами. Далі з'єднайте всі інгредієнти в скляній мисці та ретельно перемішайте до однорідної маси. Потім накрийте сирну масу плівкою і залиште в холодильнику на 8 годин. Коли дістанете масу, злийте з неї сироватку, а сам сир щільно укладіть у форму для випікання. Накрийте місткість фольгою і залиште в холодильнику ще на 4 години. Щоб поласувати сирною паскою, переверніть готову масу на тарілку та насолоджуйтесь неймовірним смаком!

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