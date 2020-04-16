Глазур для паски своїми руками: рецепт приготування в домашніх умовах

Паска – традиційна страва на Великдень, а господині часто хизуються тим, як вони прикрасили паску. Підготували для вас найкращі перевірені рецепти приготування глазурі та помадок в домашніх умовах. До вашої уваги прості інструкції з фото!

Цукрова глазур на желатині для пасок

Інгредієнти:

Вода – 6 ст. л.

Желатин –1 ч. л.

Какао-порошок – 2 ч. л.

Цукор – 1 стакан

Рецепт приготування глазурі:

1 чайну ложку швидкорозчинного желатину залити 2 столовими ложками холодної води та залишити для набухання на 5 хвилин. 1 стакан цукру залити 4 столовими ложками води, нагріти на повільному вогні до повного розчинення цукру. Зняти з вогню і в отриманий цукровий сироп додати набряклий желатин. Розмішати до повного розчинення желатину. Потім збиваємо міксером 2-3 хвилини до білизни. Дати охолонути до теплого стану. Розділити на 2 частини. В одну частину додаємо барвник: какао, куркуму, буряковий або інший яскравий овочевий сік. Перемішати до однорідності кольору. Потім за допомогою пензлика наносимо глазур на ще гарячу випічку. Зверху капаємо трохи глазурі іншого кольору та утворюємо різні візерунки за допомогою зубочистки.

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Дзеркальна глазур

Інгредієнти:

Згущене молоко – 120 г

Цукор – 150 г

Желатин – 12 г

Глюкоза – 150 мл

Білий шоколад – 180 г

Вода – 160 г

Рецепт приготування дзеркальної глазурі:

Додаємо до желатину 60 мл прохолодної води. Чекаємо 10-15 хвилин. В окремій посудині з'єднуємо залишки води, глюкозу, цукор. З'єднуємо віничком. Після закипання чекаємо ще 2 хвилини. Додаємо шоколад. Ретельно перемішуємо. Додаємо згущене молоко та желейну масу. Ретельно перемішуємо. Проціджуємо все через сито. Чекаємо, коли охолоне до 36 градусів та покриваємо випічку.

Глазур для паски від Дарії Цвєк

Інгредієнти для помадки:

1 білок

250 г цукрової пудри

Сік з 1 лимона

Ванілін

Рецепт приготування глазурі від Дарії Цвєк:

Змастіть паску такою білковою помадкою: Збийте міксером або розітріть дерев'яною ложкою білки з цукровою пудрою до утворення однорідної пухкої маси. Додайте до смаку лимонний сік або лимонну кислоту. Додайте ванілін.

Апельсинова глазур від Євгена Клопотенка

Інгредієнти:​​

1 апельсин (сік)

200 г цукрової пудри

Декоративна посипка (опціонально)

Рецепт приготування класичної паски від Євгена Клопотенка:

Готові паски повністю остудіть і прикрасіть апельсиновою глазур'ю. До цукрової пудри додайте сік половини апельсина. Добре перемішайте. Отриману цукрову масу нанесіть на паски. Додайте кольорові посипку.

Традиційна білкова глазур для паски

Інгредієнти:

Білок від яйця – 1 шт

Цукрова пудра – 1 ст. л.

Рецепт приготування глазурі:

З'єднуємо все в посудині та збиваємо міксером 7-10 хвилин. Готовою масою покриваємо паску.

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