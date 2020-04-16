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Глазур для паски своїми руками: рецепт приготування в домашніх умовах
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Паска – традиційна страва на Великдень, а господині часто хизуються тим, як вони прикрасили паску. Підготували для вас найкращі перевірені рецепти приготування глазурі та помадок в домашніх умовах. До вашої уваги прості інструкції з фото!
Цукрова глазур на желатині для пасок
Інгредієнти:
- Вода – 6 ст. л.
- Желатин –1 ч. л.
- Какао-порошок – 2 ч. л.
- Цукор – 1 стакан
Рецепт приготування глазурі:
- 1 чайну ложку швидкорозчинного желатину залити 2 столовими ложками холодної води та залишити для набухання на 5 хвилин.
- 1 стакан цукру залити 4 столовими ложками води, нагріти на повільному вогні до повного розчинення цукру.
- Зняти з вогню і в отриманий цукровий сироп додати набряклий желатин. Розмішати до повного розчинення желатину.
- Потім збиваємо міксером 2-3 хвилини до білизни.
- Дати охолонути до теплого стану.
- Розділити на 2 частини. В одну частину додаємо барвник: какао, куркуму, буряковий або інший яскравий овочевий сік.
- Перемішати до однорідності кольору. Потім за допомогою пензлика наносимо глазур на ще гарячу випічку.
- Зверху капаємо трохи глазурі іншого кольору та утворюємо різні візерунки за допомогою зубочистки.
І ще: Паска на Великдень: класичний рецепт приготування традиційної паски
Дзеркальна глазур
Інгредієнти:
- Згущене молоко – 120 г
- Цукор – 150 г
- Желатин – 12 г
- Глюкоза – 150 мл
- Білий шоколад – 180 г
- Вода – 160 г
Рецепт приготування дзеркальної глазурі:
- Додаємо до желатину 60 мл прохолодної води. Чекаємо 10-15 хвилин.
- В окремій посудині з'єднуємо залишки води, глюкозу, цукор. З'єднуємо віничком. Після закипання чекаємо ще 2 хвилини.
- Додаємо шоколад. Ретельно перемішуємо.
- Додаємо згущене молоко та желейну масу. Ретельно перемішуємо.
- Проціджуємо все через сито. Чекаємо, коли охолоне до 36 градусів та покриваємо випічку.
Глазур для паски від Дарії Цвєк
Інгредієнти для помадки:
- 1 білок
- 250 г цукрової пудри
- Сік з 1 лимона
- Ванілін
Рецепт приготування глазурі від Дарії Цвєк:
- Змастіть паску такою білковою помадкою:
- Збийте міксером або розітріть дерев'яною ложкою білки з цукровою пудрою до утворення однорідної пухкої маси.
- Додайте до смаку лимонний сік або лимонну кислоту.
- Додайте ванілін.
Апельсинова глазур від Євгена Клопотенка
Інгредієнти:
- 1 апельсин (сік)
- 200 г цукрової пудри
- Декоративна посипка (опціонально)
Рецепт приготування класичної паски від Євгена Клопотенка:
- Готові паски повністю остудіть і прикрасіть апельсиновою глазур'ю.
- До цукрової пудри додайте сік половини апельсина.
- Добре перемішайте.
- Отриману цукрову масу нанесіть на паски.
- Додайте кольорові посипку.
Традиційна білкова глазур для паски
Інгредієнти:
- Білок від яйця – 1 шт
- Цукрова пудра – 1 ст. л.
Рецепт приготування глазурі:
- З'єднуємо все в посудині та збиваємо міксером 7-10 хвилин.
- Готовою масою покриваємо паску.
Це смачно: Рецепт улюбленого великоднього печива Єлизавети ІІ
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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