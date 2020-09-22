Б'є рекорди популярності: скільки користувачів iPhone оновили смартфон до iOS 14

Кілька разів на рік Apple наводить докладну статистику установок новітньої операційної системи iOS у порівнянні з попередницею. Паралельно за адаптацією стежать й інші аналітичні сервіси типу Mixpanel, цензори якого також опублікували дані по iOS 14 через кілька днів після її релізу.

Згідно з представленими цифрам, у 2020 році користувачі встановлюють нову прошивку помітно активніше, ніж роком раніше. А от iOS 14 узагалі стала чи не найпопулярнішою версією ОС за останні роки.

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Нова версія "яблучної" операційної системи отримала цілу низку нововведень, включаючи віджети на робочому столі, можливість кастомізації іконок та підтримку функції "Картинка в картинці".

Згідно з наведеною Apple статистикою, усього за п'ять днів після анонсу свіжу прошивку завантажили 30% власників мобільних пристроїв американської компанії. Для порівняння, за сім днів після виходу iOS 13 у 2019 році її встановили лише 20% власників iPhone.

На думку експертів, переходити на iOS 14 користувачів стимулюють саме розширені можливості налаштування інтерфейсу ОС. Надана сервісом Mixpanel статистика дещо відрізняється від заявленої Apple, але також демонструє велику активність власників iPhone при установці iOS 14 – 27% проти 20% в iOS 13.

Очікується, що при досягненні кількості установок у межах 50% Apple опублікує нову статистику. Раніше це традиційно відбувалося в жовтні, але, якщо судити по актуальною динаміці, цьогоріч поширення iOS 14 може пройти швидше.

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