Рідкісний iPhone 11 Pro продали за 2700 доларів: у чому його особливість

Брак на виробництві зазвичай знижує ціну цифрової техніки. Але у випадку з Apple іноді діє зворотне. Так, екземпляр iPhone 11 Pro з явним перекосом, продали за суму, що значно перевищує середню вартість торішнього флагмана.

Опубліковане твітер-акаунтом Internal Archive повідомлення містить кілька зображень "некондиційного" смартфона.

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Навіть неозброєним оком добре видно, що в процесі нанесення логотипу у формі яблука на задню металеву панель допустили помилку позиціонування як по горизонталі, так і по вертикалі.

A misprint iPhone 11 Pro that sold for 2700$. This misprint is extremely rare- I’d say 1 in 100 million or possibly even rarer. pic.twitter.com/68F7giZAbm — Internal Archive (@ArchiveInternal) April 9, 2021

У результаті логотип нанесений з істотним перекосом. За запевненням експертів, на високоточному обладнанні та конвеєрах Foxconn, де відбувається збірка смартфонів американської компанії, таке трапляється максимум в одному зі 100 мільйонів випадків. З огляду на те, що подібний брак належить до класу рідкісних явищ, "особливий" iPhone 11 Pro продали за $ 2700. Деталі угоди, на жаль, не уточнюються.

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