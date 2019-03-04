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8 березня Голос країни

Сир в обличчя: в мережі набирає популярність кумедний челендж з дітьми

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Челендж #cheesechallenge - фото 1
Челендж #cheesechallenge / instagram

У соціальних мережах батьки запустили челендж, суть якого – жбурнути шматок сиру на обличчя дитині. Ролики публікую в Instagram під хештегом #cheesechallenge.

Так, за умовами кумедного челенджу, потрібно кинути шматок сиру на обличчя дитині. У мережі також є і варіації на цю тему, де сир летить в домашніх вихованців або дорослих людей.

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У коментарях користувачі обурюються і називають таку поведінку по відношенню до дитини принизливою. Є й ті, хто захищає челенж, кажучи, що це забава і дітям вона подобається.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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