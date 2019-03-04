Сир в обличчя: в мережі набирає популярність кумедний челендж з дітьми

У соціальних мережах батьки запустили челендж, суть якого – жбурнути шматок сиру на обличчя дитині. Ролики публікую в Instagram під хештегом #cheesechallenge.

Так, за умовами кумедного челенджу, потрібно кинути шматок сиру на обличчя дитині. У мережі також є і варіації на цю тему, де сир летить в домашніх вихованців або дорослих людей.

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У коментарях користувачі обурюються і називають таку поведінку по відношенню до дитини принизливою. Є й ті, хто захищає челенж, кажучи, що це забава і дітям вона подобається.

The new Cheese slice challenge, works well with kids and OAP's pic.twitter.com/psIvMwz6Wt — Spex (@spexyone) 3 березня 2019 р.

So the cheese challenge was definitely a fail for Maxon. He is 100% all his dad #cheesechallenge pic.twitter.com/8L7TMWT5BZ — Kat Chapa (@KatChapa) 3 березня 2019 р.

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