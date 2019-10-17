5 вагомих причин регулярно прогулюватися

Абсолютно не всім подобається проводити години у тренажерному залі або бігати. Багатьом надмірні фізичні навантаження й зовсім протипоказана. Не біда, адже фахівці назвали п'ять позитивних ефектів для здоров'я від простої прогулянки.

Лікарі повідомили, що навіть 10-15 хвилин прогулянки на свіжому повітрі мають не менший сприятливий ефект на наш організм, ніж заняття фізичними вправами. Чим же хороша ходьба у середньому темпі?

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1. Прискорюється метаболізм. Одне з досліджень, опубліковане в нігерійському медичному журналі, показало, що якщо гуляти понад годину на день, то ризик розвитку метаболічного синдрому зменшується майже на 30%. Метаболічний синдром – це комплекс змін, викликаний порушенням в обміні речовин. Він може привести до діабету, серцево-судинних захворювань та навіть ранньої смерті. Метаболічний синдром – побічний ефект малоактивного способу життя сучасних людей.

2. Збільшує тривалість життя. Учені повідомили, що люди, які зберігають темп ходьби у більш зрілому віці, менш схильні до передчасної смерті та різних захворювань.

3. Допомагає позбавитися від безсоння. Фахівці стверджують, що прогулянка на свіжому повітрі допомагає позбутися від безсоння не гірше, ніж снодійні. Експерти зі США виявили, що люди, які регулярно займаються ходьбою, краще засинають, ніж ті, хто, наприклад, займається в спортзалі силовими тренуваннями.

Піші прогулянки мають низку переваг для здоров'я

4. Допомагає зменшити число спалахів астми. Лікарі відзначають, що 15-хвилинні прогулянки допомагають страждаючим від астми людям зменшити частоту нападів на відміну від фізичних вправ, які можуть їх спровокувати.

5. Зменшує стрес. У нашому ритмі життя більшість схильні до стресу. Так ось, вчені заявляють, що прогулянки допомагають відновити душевну рівновагу, якщо людина страждає від депресій і перенапруги.

Ідеальним компаньйоном на прогулянці буде Радіо МАКСИМУМ, тож не забувайте прихопити з собою смартфон ;)

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