На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ці продукти покращують роботу мозку
-
- 27
Стрімкий темп життя, відсутність повноцінного відпочинку і частий стрес – фактори, які негативно позначаються на стані серцево-судинної системи. Що треба їсти для здоров'я серця?
Риба. Особливо корисна жирна морська риба, багата поліненасиченими кислотами Омега-3 (лосось, скумбрія, сардини, тунець). Британські вчені говорять, що достатньо двох обідів на тиждень, щоб значно скоротити ризик виникнення ішемічної хвороби серця.
І ще: Дієтологи назвали ідеальні перекуси для офісу
Помідор. Серцю необхідні продукти, що містять магній і калій. Помідори якраз в їх числі, до того ж вони багаті кремнієм, залізом, органічними кислотами і харчовими волокнами. Таке поєднання поживних речовин знижує кров'яний тиск і зміцнює стінки судин.
Квасоля. Бобові, як і помідори, багаті магнієм і калієм, крім того, вони містять залізо, фолієву кислоту і флавоноїди – ці мікроелементи зміцнюють стінки судин і роблять їх більш еластичними.
Темний шоколад. Наукові дослідження стверджують, що шоколад надзвичайно багатий на флавоноїди, які сприяють стабілізації кров'яного тиску і розширенню судин. Тільки не забувайте, що їсти треба саме темний шоколад (від 70 відсотків).
Горіхи. Мигдаль, волоські і кедрові горіхи живлять серце і судини калієм, магнієм, вітамінами В, С, E і РР, завдяки чому підвищується їх витривалість.
Читайте також: Учені назвали найпростіший спосіб схуднути без зусиль
-
14:13NASA показало, як виглядає Земля в інфрачервоному кольорі
-
13:55Красуня з нарощеними віями почала дико моргати через вітер: відео розсмішило мережу
-
13:44Легендарний футболіст назвав найкращого гравця збірної України
-
13:27Дизайнер створив шрифт, який імітує почерк Грети Тунберг
-
13:15Вікторія Бекхем вийшла у світ в образі школярки
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:56В Японії з'явився туалетний папір-розмальовка
-
12:41Ці продукти покращують роботу мозку
-
12:19Художник Бенксі відкрив доступ до власного інтернет-магазину з унікальним товаром
-
11:57MOZGI – СВ 2: вийшов веселий саундтрек до продовження комедії Скажене весілля
-
11:45Створено подушку-робота, яка допомагає заснути
-
11:19Порнозірка Джесса Роудс розповіла про найважчу сцену в своїй кар'єрі (18+)
-
10:46Нова оптична ілюзія шокувала мережу: фотофакт
-
10:20Спокуслива Дорофєєва засвітила пружні сідниці: гаряче фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:49Електрокари Porsche Taycan і Tesla Model S перевірили на швидкість: ефектне відео
-
09:21Breaking Bad Experience: у США відкрився ресторан в стилі серіалу Пуститися берега
-
08:52Вересень 2019 року став найтеплішим за всю історію спостережень
-
08:25Представлено стильну колекцію одягу для космічних туристів
-
07:54Дієтологи назвали ідеальні перекуси для офісу
-
07:33Капсула часу: у Запоріжжі знайшли цікаву Таврію
-
07:15Погода в Україні 18 жовтня: найтепліше у всій Європі
- 17 жовтня
-
22:51У Samsung Galaxy S10 виявили вразливість: ваші дані під загрозою
-
22:145 вагомих причин регулярно прогулюватися
-
21:42Серіал Великі Вуйки 7, 8 серія: дивитись онлайн нову комедію 1+1
-
11:57MOZGI – СВ 2: вийшов веселий саундтрек до продовження комедії Скажене весілля
-
07:15Погода в Україні 18 жовтня: найтепліше у всій Європі
- 17 жовтня
-
22:145 вагомих причин регулярно прогулюватися
-
19:15Спагеті для Меркель та Біг-Мак для Трампа: улюблені страви впливових політиків
-
16:21Як змінилися актори фільму Таксі: фото тоді і зараз
-
14:50Kalush ввірвався на українську реп-сцену: дебютний кліп гурту-протеже alyona alyona
-
12:19Вперед за мрією – 5 книг, потрібних для заробітку
-
09:53Антитіла – Буде син: дивіться новий кліп з архівними відео родини Тополі
-
07:15Погода в Україні 17 жовтня: тумани і тепло
- 16 жовтня
-
22:23Як перегляд порно впливає на чоловічий мозок: цікаве дослідження
-
19:15Як зміцнити імунітет восени: прості та приємні способи
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+)
-
12:15Тест для справжніх босів: Жорстокий деспот чи безтурботний мрійник?
-
08:52Серіал Великі Вуйки 3, 4 серія: дивитись онлайн нову комедію 1+1
-
07:29Погода в Україні 16 жовтня: потепління та попередження для водіїв
- 15 жовтня
-
22:41Науковці розповіли, чому жінкам не варто утримуватися від інтимного життя
-
20:42Чому вас можуть не пустити у літак: несподівані причини
-
17:43Ryanair запустить два нові маршрути в Україну
-
15:00Сієста і сангрія в Іспанії: все, що потрібно знати туристам про відпочинок у Барселоні
-
11:30ТЕСТ: Яка українська цитата про тебе
-
08:33Україна – Португалія: дивитись відео голів та огляд матчу 14 жовтня 2019
-
07:58Хрещений батько: як змінилися улюблені герої фільму за 47 років!
- 14 жовтня
-
21:32УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ: дивитись онлайн трансляцію матчу відбору на Євро 2020
-
19:15Чому смартфони Google Pixel 4 та Pixel 4 XL – повне розчарування
-
16:11ТОП-5 продуктів, які заряджають енергією на весь день