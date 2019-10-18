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Ці продукти покращують роботу мозку

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Продукти для серця - фото 1
Продукти для серця / cardiovascular

Стрімкий темп життя, відсутність повноцінного відпочинку і частий стрес – фактори, які негативно позначаються на стані серцево-судинної системи. Що треба їсти для здоров'я серця?

Риба. Особливо корисна жирна морська риба, багата поліненасиченими кислотами Омега-3 (лосось, скумбрія, сардини, тунець). Британські вчені говорять, що достатньо двох обідів на тиждень, щоб значно скоротити ризик виникнення ішемічної хвороби серця.

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Помідор. Серцю необхідні продукти, що містять магній і калій. Помідори якраз в їх числі, до того ж вони багаті кремнієм, залізом, органічними кислотами і харчовими волокнами. Таке поєднання поживних речовин знижує кров'яний тиск і зміцнює стінки судин.

Квасоля. Бобові, як і помідори, багаті магнієм і калієм, крім того, вони містять залізо, фолієву кислоту і флавоноїди – ці мікроелементи зміцнюють стінки судин і роблять їх більш еластичними.

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Страва з квасолі

Темний шоколад. Наукові дослідження стверджують, що шоколад надзвичайно багатий на флавоноїди, які сприяють стабілізації кров'яного тиску і розширенню судин. Тільки не забувайте, що їсти треба саме темний шоколад (від 70 відсотків).

Горіхи. Мигдаль, волоські і кедрові горіхи живлять серце і судини калієм, магнієм, вітамінами В, С, E і РР, завдяки чому підвищується їх витривалість.

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Джерело: cardiovascular
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