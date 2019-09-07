Синоптики здивували прогнозом погоди на найближчий тиждень

Яку погоду слід очікувати в Україні у найближчі кілька днів. Дізнайтеся, чи варто буде прихопити з собою парасольку.

У понеділок, 9 вересня, опади знову очікуються тільки в Закарпатті. Стовпчик термометра коливатиметься в тому ж діапазоні, що і напередодні, в неділю.

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У вівторок, 10 вересня, дощі з грозами пройдуть в Західній Україні, на решті території країни сухо. Температура повітря вдень у західних областях становитиме 21-24 градуси вище нуля. У центральних областях від 23 до 26 градусів, на півночі від 23 до 25, в східних областях і на півдні 24-26 градусів тепла.

У середу, 11 вересня, по всій Україні знову сонячно. Температура повітря буде такою ж, як і у вівторок, в середньому по країні 22-26 градусів вище нуля.

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