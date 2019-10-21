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Серіал Великі Вуйки

Кілька міст Португалії перетворились у Венецію через потужні зливи: відео

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Португалію захопило через грози - фото 1
Португалію захопило через грози / Alexandra Pinho

Португалію накрили сильні дощі, через що у кількох містах вулиці перетворились у Венецію. У мережі діляться відео негоди.

І поки в Україні насолоджуються бабиним літом та сухою і сонячною погодою, то північно-західні райони Португалії відчули всю сили тривалих дощів. Через негоду у Бразі, Порту та Майї кілька вулиця доволі серйозно підтопило. Це ускладнило не лише проїзд, а й нормальну роботу місцевих мешканців. У мережі користувачі активно діляться кадрами наслідків негоди, а коментатори вже встигли порівняти португальські міста з апокаліптичною Венецією.
соцмережах.

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Джерело: УНІАН
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