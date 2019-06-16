Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Парламентські вибори 2019

Синоптик розповіла про погоду наступного тижня

  • 23
Погода у найближчі дні - фото 1
Погода у найближчі дні

З 17 червня в Україні не очікується значної зміни погоди, але місцями можливе послаблення спеки, а дощів побільшає. Детальніше про погоду у найближчі дні читайте далі.

Новий тиждень червня не принесе різких перепадів температура, однак на заході та півночі спека почне поступово знижуватись до +27+32, а у решті країни втримається до +30+35. Про це розповіла Наталка Діденко на своєму метеоблозі головного синоптика країни на opinionua.com.

Актуально: У київському метрополітені підказали, як боротися зі спекою

"Короткочасні грозові дощі можливі місцями на заході. Ближче до середини тижня, 19-20 червня, опади поширяться на північну частину та на Харківщину", – додала вона.

У столиці України 17 червня буде спекотно, до+33, а вже з вівторка температура знизиться до +27+29, а місцями очікуються нетривалі дощі з грозами.

via GIPHY

Читайте також: Як пережити спеку: прості та дієві поради

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Крісті Тарлінгтон (18+)
  • 13 червня, 15:21
  • 1376
ТУНІС замість Єгипту та Туреччини: як дешево і круто провести відпустку
  • 12 червня, 12:10
  • 1011
Яким був перший у світі мобільний телефон: еволюція найпопулярнішого гаджета
  • 13 червня, 11:00
  • 927
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події