Синоптик розповіла про погоду наступного тижня

З 17 червня в Україні не очікується значної зміни погоди, але місцями можливе послаблення спеки, а дощів побільшає. Детальніше про погоду у найближчі дні читайте далі.

Новий тиждень червня не принесе різких перепадів температура, однак на заході та півночі спека почне поступово знижуватись до +27+32, а у решті країни втримається до +30+35. Про це розповіла Наталка Діденко на своєму метеоблозі головного синоптика країни на opinionua.com.

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"Короткочасні грозові дощі можливі місцями на заході. Ближче до середини тижня, 19-20 червня, опади поширяться на північну частину та на Харківщину", – додала вона.

У столиці України 17 червня буде спекотно, до+33, а вже з вівторка температура знизиться до +27+29, а місцями очікуються нетривалі дощі з грозами.

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