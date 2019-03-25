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Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає

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Погода на 26 березня в Україні - фото 1
Погода на 26 березня в Україні

Останній тиждень березня відзначиться в Україні нестабільною погодою зі стрибками температура та опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. Коли в країну прийде тепло - читайте далі.

У понеділок, 25 березня, у більшості областей втримається доволі комфортна температура до +6+12. А вже у вівторок, всюди, окрім центру країни, пройдуть незначні дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"У середу, 27 березня, так похолодає, що аж місцями випадатиме мокрий сніг і задуватиме сильний вітер. На Заході та Півдні без істотних опадів. Температура повітря знизиться до +3+6 градусів, хоча на Півдні буде тепліше, до +7+10 градусів. З п'ятниці почнеться потепління, прояснення, а впродовж 30-31 березня практично повсюди буде сонячно та +10+15 градусів", – відзначила вона.

У Києві ж 25 березня місцями невеликий дощ, до+7 тепла, у середу – до +4 з мокрим снігом. Четвер у столиці країни відзначиться сухою погодою, а вже на вихідних повернеться сонце та тепло – до +12+15.

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