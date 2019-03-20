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Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає

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Погода на 21 березня в Україні - фото 1
Погода на 21 березня в Україні

Після незначного похолодання та дощів в Україну прийде нова порція потепління та сухої і сонячної погоди. Детальний прогноз погоди на тиждень читайте далі.

Після весняного рівнодення побільшає не лише світла і сонця, а й тепла. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"21 березня в Україні буде без опадів, із сонечком та помірним теплом. Протягом дня очікується +7+12 градусів, на Півдні до +14 градусів. Північно-західний вітер може бути завтра поривчастим. Візьміть тонку шапочку у торбу", – зазначила вона.

У Києві 21 березня буде сухо та прохолодно, до 0+2 вночі і до +7+9 вдень. А вже 22-23 березня температура повітря по всій країні підійметься. Щоправда, весняна погода вже з середини нового тижня зміниться на похолодання.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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