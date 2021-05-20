Синоптик розповіла, коли в Україні покращиться погода

Після похолодання та дощів в Україну поступово повернеться тепла весняна погода вже з 21 травня. Детальний прогноз читайте далі.

21 травня, у п'ятницю, антициклон під чудовою назвою Vesna визначатиму погоду у більшості областей країни, тому буде сонячно та сухо. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук. За її словами, лише на Вінниччині та на Одещині, а також місцями у західних областях можливі грозові дощі.

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"А в суботу в Україні вже повсюди світитиме сонце – Весна! Температура повітря у п'ятницю буде помірною, протягом дня +15+21 градус, на південному сході України +20+24 градуси. У Києві п'ятниця обіцяє бути із сонечком, без дощу. Найближчої ночі близько +10 градусів, завтра вдень +18, +19 градусів. Субота подарує всім українцям сонячну та порівняно теплу погоду", – поділилась вона.

Однак вже 23 травня, у неділю, у центральний, північних та західних областях через атмосферний фронт знову побільшає дощів з сильним вітром. Тим часом на сході та на півдні країни буде спекотна та сонячна погода до +23+29.

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