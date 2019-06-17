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Синоптик розповіла, коли послабне спека

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Погода на завтра - фото 1
Погода на завтра

Спекотний червень в Україні не збирається здавати своїх позицій, але незабаром температура повітря почне поступово знижуватись. Детальніше про погоду у найближчі дні читайте далі.

Синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook потішила новинами про те, коли ж спека послабне. За її словами, попередні прогнози вказують, що вже з 25 червня температура знизиться до позначок у +23+29.

Актуально: У київському метрополітені підказали, як боротися зі спекою

"А поки що, 18 червня, очікується знову +29+34 градуси, на Заході +25+29 градусів. Локальні дощі з грозами завтра, у вівторок, можливі на південному заході Україні, а також вздовж смуги Вінниччина-Черкащина-Полтавщина до Сумщини. Ці короткочасні дощі ненадовго освіжатимуть повітря, проте можуть миттєво переходити у сильну зливу та грозу – уважно! Решта території – у сухій погоді", – додала вона.

У Києві 18 червня повітря прогріється до +20, є незначна ймовірність дощів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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