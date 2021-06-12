Синоптик попередила українців про похолодання

Атмосферний фронт на вихідних принесе в Україні порцію похолодання та дощів, тому варто прихопити парасольки та теплий одяг.

13 червня, в країні визначатиме погоду холодний атмосферний фронт зі зливами та грозами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Вже у ніч на 13 сильні опади очікуються у західних областях, а упродовж дня захоплять майже всі області. Прогнозуються ще й похолодання, сильний вітер та навіть град.

"Лише в східних областях у неділю переважатиме суха погода, хіба трохи торкне Харківщину. Де похолодає? У неділю температура повітря знизиться в західних, північних областях та на Вінниччині, вдень очікується +17+20 градусів. На Півдні, Сході та в більшості центральних областей України залишаться ті ж градуси, +20+26-ть. Краса! Вітер 13-го червня в Україні буде з північного заходу, поривчастий, часом сильний. У Києві неділя обіцяє більше свіжості. Вдень передбачається близько +19 градусів, пройдуть короткочасні дощі, часом з грозами та поривчастим вітром", – додала вона.

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