Синоптик попередила українців про похолодання

Найближчим днями в Україні прогнозуються температурні гойдалки. Коли очікувати чергове похолодання - читайте далі.

11 травня, у вівторок, у більшості областей країни відступлять нічні заморозки, а температура вдень сягне +17+22. Трохи свіжіше буде у східних та південних областях – до +12+16. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

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"Буде багато сонця і, відповідно, погода обіцяє бути сухою. Але українські метеоумови цієї весни весь час прагнуть неординарності. ому з доповіддю на тему атмосферної нестабільності виступить циклон, який 11-го травня розташується на сході України. Він зумовить дощі та поривчастий вітер в східних областях, в Криму, на Полтавщині, Дніпропетровщині, захопить Сумську, Миколаївську області, частину Черкащини та Кропивницького з районами", – додала вона.

У Києві 11 травня переважатиме сонячна погода, до +20+22. Однак вже 12-13 травня прийде чергове зниження температури до +14+16. В п'ятницю, 14 травня, знову потепліє, але побільшає дощів.

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