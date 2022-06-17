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Синоптик попередила про значні перепади погоди в Україні: прогноз на вихідні

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Прогноз погоди на 18-19 червня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 18-19 червня 2022 в Україні / A. L. on Unsplash

18-19 червня в Україні очікуються перепади температури та локальні дощі. Детальний прогноз на вихідні по містах читайте далі.

На вихідних, 18-19 червня, в Україні буде доволі колоритна погода. В суботу домінувати антициклон, тому значні дощі з грозами ймовірні тільки на Лівобережжі. Середня температура вдень втримається на рівні +20+27. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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У неділю, 19 червня, спека почне повертатись, тож вдень до +30+32. Щоправда, вже у вівторок у західних і північних областях очікується значне похолодання. У Києві 18 червня до +25, можливі дощі у першій половині дня.

Прогноз погоди на 18 червня у містах України:

Синоптик попередила про значні перепади погоди в Україні: прогноз на вихідні - фото 507711
  • Ужгород +26+28
  • Львів +23+25
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +24+26
  • Кропивницький +24+26
  • Миколаїв +25+27
  • Одеса +23+25
  • Херсон +25+27
  • Сімферополь +24+26
  • Полтава +23+25
  • Суми +22+24
  • Харків +24+26
  • Дніпро +24+26
  • Запоріжжя +25+27
  • Донецьк +24+26
  • Луганськ +24+26

Прогноз погоди на 19 червня у містах України:

Синоптик попередила про значні перепади погоди в Україні: прогноз на вихідні - фото 507712
  • Ужгород +30+22
  • Львів +29+31
  • Чернівці +29+31
  • Івано-Франківськ +29+31
  • Тернопіль +28+30
  • Рівне +29+31
  • Луцьк +30+22
  • Вінниця +28+30
  • Хмельницький +28+30
  • Житомир +28+30
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +26+28
  • Кропивницький +27+29
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +26+28
  • Херсон +27+29
  • Сімферополь +27+29
  • Полтава +26+28
  • Суми +26+28
  • Харків +26+28
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +25+27
  • Луганськ +26+28

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