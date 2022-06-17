Синоптик попередила про значні перепади погоди в Україні: прогноз на вихідні

Прогноз погоди на 18-19 червня 2022 в Україні / A. L. on Unsplash

18-19 червня в Україні очікуються перепади температури та локальні дощі. Детальний прогноз на вихідні по містах читайте далі.

На вихідних, 18-19 червня, в Україні буде доволі колоритна погода. В суботу домінувати антициклон, тому значні дощі з грозами ймовірні тільки на Лівобережжі. Середня температура вдень втримається на рівні +20+27. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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У неділю, 19 червня, спека почне повертатись, тож вдень до +30+32. Щоправда, вже у вівторок у західних і північних областях очікується значне похолодання. У Києві 18 червня до +25, можливі дощі у першій половині дня.

Прогноз погоди на 18 червня у містах України:

Ужгород +26+28

Львів +23+25

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +22+24

Рівне +23+25

Луцьк +24+26

Вінниця +24+26

Хмельницький +23+25

Житомир +24+26

Чернігів +23+25

Черкаси +24+26

Кропивницький +24+26

Миколаїв +25+27

Одеса +23+25

Херсон +25+27

Сімферополь +24+26

Полтава +23+25

Суми +22+24

Харків +24+26

Дніпро +24+26

Запоріжжя +25+27

Донецьк +24+26

Луганськ +24+26

Прогноз погоди на 19 червня у містах України:

Ужгород +30+22

Львів +29+31

Чернівці +29+31

Івано-Франківськ +29+31

Тернопіль +28+30

Рівне +29+31

Луцьк +30+22

Вінниця +28+30

Хмельницький +28+30

Житомир +28+30

Чернігів +26+28

Черкаси +26+28

Кропивницький +27+29

Миколаїв +27+29

Одеса +26+28

Херсон +27+29

Сімферополь +27+29

Полтава +26+28

Суми +26+28

Харків +26+28

Дніпро +27+29

Запоріжжя +27+29

Донецьк +25+27

Луганськ +26+28

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