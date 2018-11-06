Бабине літо прощається: погода на сьогодні, 6 листопада

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Погода на сьогодні, 6 листопада, в Україні - точний прогноз погоди

Суха та місцями хмарна погода втримається в Україні у 6 листопада, у вівторок.

6 листопада по всій країні очікується суха погода без значних опадів, адже у більшості областей пануватиме антициклон. Однак це не вбереже Україні від поступового зниження температури.

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Відтак, найтепліше буде на заході – до +2+6 вночі та до +10+16 вдень, а в Ужгороді очікується навіть до +17. У центральній Україні вночі можливі низькі температури та заморозки, а вдень повітря прогріється до +7+10. На сході прогнозується до +6+8, а на півдні – +8+10.

У Києві 6 листопада, у вівторок, буде суха та хмарна погода з температурою до +9, а вночі можливі незначні заморозки.

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