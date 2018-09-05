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Синоптик попередила про відчутне похолодання

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Погода в Україні 6-9 вересня - фото 1
Погода в Україні 6-9 вересня

Вже до кінця тижня в країні очікується зниження температури та погіршення погоди.

Про це розповіла синоптики Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, 6 вересня, у четвер погода дещо погіршиться.

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"На Сході очікується сильний вітер. На Заході найнижча температура повітря, вдень +21+25 градусів. Дощі з грозами місцями пройдуть на Правобережжі плюс Крим. +22+27 градусів. На Лівобережжі переважно сухо та +25+29 градусів", – зазначила вона.

У Києві 6 вересня очікується температура до +25+27, а також локальні дощі. А вже з 7-8 вересня пройде відчутне похолодання зі зливами у південних областях країни.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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