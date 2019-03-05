Синоптик попередила про стрибки температури

В Україну повернеться короткотривале похолодання, після якого температура повітря значно підійметься. Однак негода принесе з собою дощі та сильний вітер.

Вже 6 березня, у середу, в Україні очікується новий стрибок температури. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Бо саме завтра похолодає перед суттєвим потеплінням, яке увірветься в Україну 7-8 березня. Температура повітря протягом завтрашнього дня знизиться на півночі України до +1+6 градусів. На Півдні буде тепло, +7+13 градусів. У більшості областей України +4+9 градусів, на Закарпатті до +9+12 градусів", – відзначила вона.

Дощі захоплять захід та північ країни, а у решті областей втримається суха погода. Вітер почне вгамовуватись, але вже з 7 березня знову посилиться.

"До речі, про 7 березня. У четвер потепліє до +10+15 градусів, лише на Сході та північному сході буде свіжіше, +3+9 градусів. Йде чудова сонячна погода, але із сильнющими поривами вітру! 8 березня висока температура повітря охопить усю Україну, проте сильний вітер втримається", – додала синоптик.

У Києві 6 березня втримається хмарна погода з незначними опадами, до +5.

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