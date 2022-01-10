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Синоптик попередила про серйозні морози в Україні: коли чекати

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В Україну повертаються морози - фото 1
В Україну повертаються морози / Alexei Maridashvili on Unsplash

В Україну повертається холодна та морозна погода, а з нею місцями очікуються і снігопади. Детальний прогноз на найближчі кілька днів читайте далі.

Вже до кінця тижня в Україні очікується серйозне зниження температури повітря аж до -12-18 у нічні години. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, найхолодніше буде у період з 12 по 14 січня.

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Але вже з 11 січня в країну поступово заходитиме холодна повітряна маса, а температура втримається на рівні -2-6. Найтепліше буде у південних областях та східних областях, де вдень від -3 до +2.

"Вітер буде переважно північний, рвучкий, некомфортний. Сніг можливий у Карпатах, а сніг та мокрий сніг також пройдуть у східних областях. І все. У більшості областей буде без опадів. Через похолодання зміцниться ожеледиця на дорогах та тротуарах обережно! У Києві 11-го січня також без снігу. А ось похолодання почне заходити, вдень -4 градуси. Ожеледиця! А впродовж 12 14 січня у нічні години може врізати до -12-17 градусів!", – додала вона.

А вже з 14 січня та на вихідних 15 – 16 січня, знову очікується відлига та потепління до незначних "мінусів".

Прогноз погоди на 11 січня у містах України:

Синоптик попередила про серйозні морози в Україні: коли чекати - фото 491471
  • Ужгород -1-3
  • Львів -2-4
  • Чернівці -2-4
  • Івано-Франківськ -2-4
  • Тернопіль -1-3
  • Рівне -2-4
  • Луцьк -2-4
  • Вінниця -2-4
  • Хмельницький -1-3
  • Житомир -1-3
  • Чернігів -2-4
  • Черкаси -2-4
  • Миколаїв -1-3
  • Одеса 0-2
  • Херсон 0-2
  • Сімферополь +2+4
  • Полтава -1-3
  • Суми -2-4
  • Харків -1+1
  • Дніпро -1-3
  • Запоріжжя +-1+1
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ -1+1

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