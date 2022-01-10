Синоптик попередила про серйозні морози в Україні: коли чекати

В Україну повертається холодна та морозна погода, а з нею місцями очікуються і снігопади. Детальний прогноз на найближчі кілька днів читайте далі.

Вже до кінця тижня в Україні очікується серйозне зниження температури повітря аж до -12-18 у нічні години. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, найхолодніше буде у період з 12 по 14 січня.

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Але вже з 11 січня в країну поступово заходитиме холодна повітряна маса, а температура втримається на рівні -2-6. Найтепліше буде у південних областях та східних областях, де вдень від -3 до +2.

"Вітер буде переважно північний, рвучкий, некомфортний. Сніг можливий у Карпатах, а сніг та мокрий сніг також пройдуть у східних областях. І все. У більшості областей буде без опадів. Через похолодання зміцниться ожеледиця на дорогах та тротуарах – обережно! У Києві 11-го січня також без снігу. А ось похолодання почне заходити, вдень -4 градуси. Ожеледиця! А впродовж 12 – 14 січня у нічні години може врізати до -12-17 градусів!", – додала вона.

А вже з 14 січня та на вихідних 15 – 16 січня, знову очікується відлига та потепління до незначних "мінусів".

Прогноз погоди на 11 січня у містах України:

Ужгород -1-3

Львів -2-4

Чернівці -2-4

Івано-Франківськ -2-4

Тернопіль -1-3

Рівне -2-4

Луцьк -2-4

Вінниця -2-4

Хмельницький -1-3

Житомир -1-3

Чернігів -2-4

Черкаси -2-4

Миколаїв -1-3

Одеса 0-2

Херсон 0-2

Сімферополь +2+4

Полтава -1-3

Суми -2-4

Харків -1+1

Дніпро -1-3

Запоріжжя +-1+1

Донецьк -1+1

Луганськ -1+1

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