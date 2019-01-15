Синоптик попередила про різку зміну погоди

Новий тиждень принесе в Україну перепади температури та каруселі з опадами.

У ніч на 16 січня температура повітря в Україні опуститься до -4-10 морозу, а у центрі та на півночі навіть нижче. Однак вдень очікується до -1-4 морозу, а на півдні та заході до 0+3. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"На Заході у середу випадатиме мокрий сніг і навіть подекуди з дощем. Бо ж – тепло. Найближчої ночі на південному сході, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина, пройде мокрий сніг. Ще у денні години ймовірний сніг на Сумщині та Харківщині. Інші райони, які не потрапляють у вологі, згадані вище – без істотних опадів завтра", – зазначила вона.

У Києві 16 січня, у середу, до -2-4 морозу, без значних опадів. 17 січня ніч у столиці буде холодною, однак 17-18 січня вдень потеплішає до відлиги. А вже з 19 знову прийдуть заморозки.

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