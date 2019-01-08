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Синоптик попередила про різку зміну погоди

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В Україну йде потепління - фото 1
В Україну йде потепління

В Україні очікуються різкі перепади температури та періодичні опади.

Морозна погода до кінця тижня зміниться на потепління та відлигу, а частину областей захоплять дощі зі снігом. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"8 січня в Україні буде холодно, вдень -2-7, на Півночі до -10 градусів, сніг підсипатиме лише на південному сході. 9 січня холоди втримаються: вночі -7-14 градусів, на Півночі та в Центрі до -16 градусів. Сніг – на Заході, Півночі та в Криму", – відзначила вона.

Вже 10 січня, у четвер, потеплішає до відлиги. На заході та півночі температура втримається на рівні -1-4. Всюди очікуються снігопади, а на півдні – сніг з дощем.

"11 січня – знову похолодання, лише на Сході та Півдні -2+3 градуси. Опади, на Заході – переважно сухо. 12 січня вночі морозно, вдень у суботу та протягом доби 13 січня, на Маланки, потепліє відчутно. Періодичні опади, на Півдні переважатиме суха погода. 14 січня, на Василя, вночі невеликий морозець, вдень відлига. Часом опади, на Півдні – без істотних опадів", – підсумувала Діденко.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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