Синоптик попередила про різку зміну погоди

Перші дні 2019 року відзначаться різкими перепадами погодних умов.

1 січня 2019 року на заході, на півночі, а також місцями на Херсонщині, Луганщині та Миколаївщині очікуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Температура повітря -2-7 градусів, на Сумщині, Чернігівщині, Луганщині Харківщині -8-14 градусів, на Заході +2-2 градуси, в Криму 0+3 градуси. У Києві 1-го січня вночі очікується місцями невеликий сніг, температура повітря -4-6 градусів", – зазначила синоптик.

Але вже 2 січня, у середу, по всій країні побільшає опадів, посилиться вітер, а температура повітря відчутно підійметься. Однак з 3 січня похолоднішає знову.

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