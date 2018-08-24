Синоптик попередила про різке погіршення погоди

Останній тиждень серпня відзначиться різкими перепадами температура та грозами у кількох областях.

Вже до кінця серпня погода в Україні почне холоднішати. Про це розповіла Наталка Діденко на своєму метеоблозі головного синоптика країни. За її словами вже з 25-26 серпня на Закарпатті, Львівщині та Івано-Франківщині пройдуть дощі, а температура опуститься на 3-5 градусів. По всій країні на вихідних очікується до +27+32.

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"А ось 27 та 28 серпня вперше заявить про свій прихід осінь. У західних областях відбудеться різка зміна погоди в бік похолодання. Стовпчики термометрів опустяться в денні години до +18+22 градусів, місцями до +14+19 градусів. Решта території України ще належатиме літній владі – буде сухо та спекотно. Надалі похолодання просунеться вглиб країни. На Житомирщині, Київщині, Вінниччині, Чернігівщині, Кіровоградщині температура повітря знизиться до +20+25 градусів", – зазначила Діденко.

До того ж, похолодання втримається до кінця серпня та початку вересня, щоправда, схід та південь країни втримають літнє тепло на рівні +25+30, а у західних областях упродовж нового тижня можливі дощі.

25, 26 та 27 серпня у Києві прогнозується +28+30 градусів. 28 серпня температура почне поступово опускатися, а до вересня сягне +19.

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