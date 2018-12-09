Синоптик попередила про похолодання

Незначне потепління в Україні затримається ненадовго, а на зміну йому прийде ускладнення погоди.

9 грудня, у неділю, в Україні періодично сніжитиме та дощитиме, однак волога погода захопить лише кілька областей. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

І ще: Як правильно падати під час ожеледі, щоб запобігти травмам

"У понеділок опади найбільш ймовірні на Лівобережжі та в західній частині України. Смуга від Київщини до Одещини побуде сухою завтра. Температура повітря особливо не зміниться, практично весь час відлига, з невеликими коливаннями", – відзначила вона.

У Києві 10 грудня буде сухо та температура близько нуля. Така погода втримається до 12 грудня, коли територію країни захопить циклон. А вже з 15 грудня очікується похолодання.

Читайте також: Погода на грудень в Україні – прогноз синоптиків