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Синоптик попередила про похолодання
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Незначне потепління в Україні затримається ненадовго, а на зміну йому прийде ускладнення погоди.
9 грудня, у неділю, в Україні періодично сніжитиме та дощитиме, однак волога погода захопить лише кілька областей. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
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"У понеділок опади найбільш ймовірні на Лівобережжі та в західній частині України. Смуга від Київщини до Одещини побуде сухою завтра. Температура повітря особливо не зміниться, практично весь час відлига, з невеликими коливаннями", – відзначила вона.
У Києві 10 грудня буде сухо та температура близько нуля. Така погода втримається до 12 грудня, коли територію країни захопить циклон. А вже з 15 грудня очікується похолодання.
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