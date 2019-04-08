Синоптик попередила про похолодання в Україні

Після весняного тепла в Україну наближається нова порція похолодання та опадів. Які області відчують першими зниження температури і де пройдуть дощі - читайте далі.

Після кількаденного весняного тепла вже у вівторок, 9 квітня, частину країни накриє холодна та волога погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"9 квітня погоду гойдне. На Заході пройдуть дощі та похолодає. Атмосферний фронт. Похолодання очікується в межах +10+14 градусів. Таке собі, правда, похолодання. Ще й на Закарпатті все одно буде тепліше плюс початок цвіту весняного. У більшості областей України опади малоймовірні, буде тепла чудова комфортна погода, максимальна температура повітря завтра передбачається вдень +14+20 градусів", – відзначила вона.

У Києві 9 квітня прогнозується тепла погода до +18, можливі опади ввечері. Така ж ситуація втримається і 10 квітня, однак з 11 квітня до столиці прийдуть дощі та похолодання.

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