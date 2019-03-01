Синоптик попередила про похолодання в Україні

Початок березня відзначиться в країні перепадами температури та похолоданням. У частині областей пройдуть опади у вигляді дощу з мокрим снігом.

Перші дні березня принесуть прохолоду, а не очікуване потепління. Мокрий сніг в суботу, 2 березня, випаде на сході країни та на Запоріжжі, а у більшості областей буде сухо. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"2-3 березня в Україні похолодає. Вночі передбачається -3-8 градусів, на Сумщині та Харківщині, ймовірно, до -9-12 градусів. На Півдні – близько нуля. У денні години 2 березня буде холодно, від -2 до +2 градусів, на Півдні та на Закарпатті +2+6 градусів. 3-го березня вдень потепліє до +2+6 градусів, на Заході до +9 градусів, проте холод ще залишиться у східній частині, -2+2 градуси", – відзначила синоптик.

У Києві 2 березня вночі до -4-6, вдень до -1+1, у неділю вночі -6-8, а вдень до +2+5, без опадів. Синоптик додала, що тепла погода повернеться в країну вже з понеділка, однак разом з нею прийдуть періодичні дощі.

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