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Синоптик попередила про похолодання в Україні

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Погода в Україні на завтра, 18 лютого - фото 1
Погода в Україні на завтра, 18 лютого

18 лютого в Україну повернеться незначне похолодання, однак погода втримається сухою та сонячною.

18 лютого, у понеділок, у більшості областей відчується дія атмосферного фронту, який принесе незначне зниження температури повітря. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Температура повітря знизиться вночі до -3+3 градусів, вдень від сьогоднішніх +6+12 до понеділкових +3+6 градусів. Тепліше буде на Заході та Півдні, місцями до +7+9 градусів. Найсвіжішим очікується повітря на північному сході України, навіть вдень близько нуля", – зазначила вона.

Синоптик також додала, що суттєвих опадів не очікується, можливий незначний дощ вранці та вночі. У Києві 18 лютого вночі температура знизить до -1, а вдень до +4.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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