Синоптик попередила про похолодання 2 квітня

Погода в Україні 2 квітня відзначиться зниженням температури та посиленням вітру. Детальний прогноз погоди на завтра читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Тепла та сонячна погода з +20 градусами прийде в країну за кілька тижнів, а найближчим часом температура відчутно знизиться. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Тому 2 квітня очікується така погода. Вже найближчої ночі температура повітря знизиться до 3 тепла - 3 морозу! Завтра вдень в Україні передбачається +7+11 градусів, на Півдні та Заході місцями +10+12 градусів. Антициклон на ім'я Jana організує завтра сонячну погоду, лише на Сході хвіст атмосферного фронту може принести невеликий дощ і подекуди навіть мокрий сніг. Сильний північно-східний вітер очікується на Півдні, Сході та в центральних областях", – поділилась вона.

У Києві 2 квітня, у вівторок, буде сонячна, але холодна погода. Вдень повітря прогріється до +8+9, очікується поривчастий вітер. Нова порція тепла в Україні прогнозується вже на вихідні.

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