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війна Kalush

Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні: прогноз на 30 травня

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Прогноз погоди на 30 травня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 30 травня 2022 в Україні / Ryan Porter on Unsplash

30 травня в Україну прийде циклон з атмосферними фронтами, тож варто готуватись до короткочасних дощів зі шквалами. Детальний прогноз по містах читайте далі.

30 травня, у понеділок, дощі з грозами очікуються у північних та західних областях, місцями у центральних, а також на Одещині та Миколаївщині. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, Суха погода втримається у східних областях, а також у Запоріжжі, Дніпрі та на Херсонщині.

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Температура повітря вдень 30-го травня коливатиметься у більшості областей в межах +20+25 градусів. У східних областях, на південному сході, у Дніпрі з районами очікується спекотна погода, +25+30 градусів. У західній частині буде трохи свіжіше, +18+23 градуси, – додала вона.

У Києві 30 травня прогнозуються дощі з грозами, посилення вітру, а температура вдень сягне +22+23.

Прогноз погоди на 30 травня у містах України:

Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні: прогноз на 30 травня - фото 506381
  • Ужгород +22+24
  • Львів +21+23
  • Чернівці +21+23
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +21+23
  • Рівне +21+23
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +21+23
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +21+23
  • Черкаси +24+26
  • Кропивницький +25+27
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +21+23
  • Херсон +27+29
  • Сімферополь +26+28
  • Полтава +25+27
  • Суми +22+24
  • Харків +28+30
  • Дніпро +28+30
  • Запоріжжя +28+30
  • Донецьк +28+30
  • Луганськ +28+30

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