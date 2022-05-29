Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні: прогноз на 30 травня

30 травня в Україну прийде циклон з атмосферними фронтами, тож варто готуватись до короткочасних дощів зі шквалами. Детальний прогноз по містах читайте далі.

30 травня, у понеділок, дощі з грозами очікуються у північних та західних областях, місцями у центральних, а також на Одещині та Миколаївщині. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, Суха погода втримається у східних областях, а також у Запоріжжі, Дніпрі та на Херсонщині.

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Температура повітря вдень 30-го травня коливатиметься у більшості областей в межах +20+25 градусів. У східних областях, на південному сході, у Дніпрі з районами очікується спекотна погода, +25+30 градусів. У західній частині буде трохи свіжіше, +18+23 градуси, – додала вона.

У Києві 30 травня прогнозуються дощі з грозами, посилення вітру, а температура вдень сягне +22+23.

Прогноз погоди на 30 травня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +21+23

Чернівці +21+23

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +21+23

Рівне +21+23

Луцьк +21+23

Вінниця +24+26

Хмельницький +21+23

Житомир +21+23

Чернігів +21+23

Черкаси +24+26

Кропивницький +25+27

Миколаїв +26+28

Одеса +21+23

Херсон +27+29

Сімферополь +26+28

Полтава +25+27

Суми +22+24

Харків +28+30

Дніпро +28+30

Запоріжжя +28+30

Донецьк +28+30

Луганськ +28+30

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