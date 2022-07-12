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Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні: прогноз на 13 липня

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Прогноз погоди на 13 липня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 13 липня 2022 в Україні / Ryoji Iwata on Unsplash

13 липня майже по всій країні переважатиме дощова та вітряна погода, а температура повітря продовжить знижуватись. Детальний прогноз по містах читайте далі.

13 липня, у середу, в Україні очікується доволі некомфортна погода через дощі з грозами, посилення вітру та похолодання. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, лише у східних областях переважатиме суха та сонячна погода, до +25+28. Пощастить вдень і південним та центральним областям, але до вечора й там очікуються опади.

До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

У середу в західних областях очікуються помірні дощі, низька температура повітря, в межах +17+22 градусів. На Закарпатті буде тепліше, до +23+25 градусів. На високогір'ї Карпат дуже холодно: вночі +3+7, вдень +5+11 градусів! У північних областях – помірні дощі, подекуди грози, сильний вітер, +16+22 градуси. У центральній частині – спочатку сухо, вдень у середу дощі з'являться на Вінниччині, а ввечері опади можливі по всьому Центру, проте короткі та невеликі. Протягом дня +20+24 градуси, у Дніпрі до +26 градусів, на Вінниччині +18+20 градусів. У південній частині України більша частина доби 13-го липня буде з сухою погодою, лише завтра ввечері короткочасні дощі пройдуть в Одеській та Миколаївській областях. Повітря прогріється до +25+28 градусів, – розповіла вона.

Але вже з 14 липня по всій країні погода почне нормалізовуватись та повертатись до справді літніх показників. У Києві 13 липня теж пройдуть дощі, очікується штормовий вітер та зниження температури до +16+19.

Прогноз погоди на 13 липня у містах України:

Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні: прогноз на 13 липня - фото 509304
  • Ужгород +22+24
  • Львів +20+22
  • Чернівці +20+22
  • Івано-Франківськ +20+22
  • Тернопіль +20+22
  • Рівне +20+22
  • Луцьк +20+22
  • Вінниця +20+22
  • Хмельницький +20+22
  • Житомир +20+22
  • Чернігів +21+23
  • Черкаси +21+23
  • Кропивницький +22+24
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +25+27
  • Херсон +26+28
  • Сімферополь +25+27
  • Полтава +21+23
  • Суми +21+23
  • Харків +24+26
  • Дніпро +24+26
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +26+28

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