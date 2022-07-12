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Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні: прогноз на 13 липня
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13 липня майже по всій країні переважатиме дощова та вітряна погода, а температура повітря продовжить знижуватись. Детальний прогноз по містах читайте далі.
13 липня, у середу, в Україні очікується доволі некомфортна погода через дощі з грозами, посилення вітру та похолодання. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, лише у східних областях переважатиме суха та сонячна погода, до +25+28. Пощастить вдень і південним та центральним областям, але до вечора й там очікуються опади.
До теми: Погода у липні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
У середу в західних областях очікуються помірні дощі, низька температура повітря, в межах +17+22 градусів. На Закарпатті буде тепліше, до +23+25 градусів. На високогір'ї Карпат дуже холодно: вночі +3+7, вдень +5+11 градусів! У північних областях – помірні дощі, подекуди грози, сильний вітер, +16+22 градуси. У центральній частині – спочатку сухо, вдень у середу дощі з'являться на Вінниччині, а ввечері опади можливі по всьому Центру, проте короткі та невеликі. Протягом дня +20+24 градуси, у Дніпрі до +26 градусів, на Вінниччині +18+20 градусів. У південній частині України більша частина доби 13-го липня буде з сухою погодою, лише завтра ввечері короткочасні дощі пройдуть в Одеській та Миколаївській областях. Повітря прогріється до +25+28 градусів, – розповіла вона.
Але вже з 14 липня по всій країні погода почне нормалізовуватись та повертатись до справді літніх показників. У Києві 13 липня теж пройдуть дощі, очікується штормовий вітер та зниження температури до +16+19.
Прогноз погоди на 13 липня у містах України:
- Ужгород +22+24
- Львів +20+22
- Чернівці +20+22
- Івано-Франківськ +20+22
- Тернопіль +20+22
- Рівне +20+22
- Луцьк +20+22
- Вінниця +20+22
- Хмельницький +20+22
- Житомир +20+22
- Чернігів +21+23
- Черкаси +21+23
- Кропивницький +22+24
- Миколаїв +26+28
- Одеса +25+27
- Херсон +26+28
- Сімферополь +25+27
- Полтава +21+23
- Суми +21+23
- Харків +24+26
- Дніпро +24+26
- Запоріжжя +26+28
- Донецьк +26+28
- Луганськ +26+28
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