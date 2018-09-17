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Синоптик попередила про кардинальну зміну погоди

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Погода в Україні 18-23 вересня - фото 1
Погода в Україні 18-23 вересня

Бабине літо в Україні протримається ще тиждень, а на зміну йому прийде похолодання.

З 17 по 22 вересня в Україні втримається антициклон, тому по всій країні очікується сонячна та суха погода. А температура повітря підійматиметься до +24+28.

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"Завтра ще свіжувато: вночі +9+14 градусів, на Харківщині та Сумщині навіть подекуди +7+9 градусів. Вдень у вівторок в Україні очікується +19+24 градуси, на Заході +23+26 градусів. У суботу, 22 вересня, холодні дощі прийдуть у західні області, а в неділю, 23 вересня, похолодання пошириться на всю Україну", – відзначила вона.

У Києві 18 вересня очікується сонячна та тепла погода до +22+23, а до кінця тижня температура зросте до +27. Однак 23 вересня, у неділю, столицю накриють дощі та похолоднішає.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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